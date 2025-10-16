影／來參加不一樣的路跑！楊逵文學館20周年館慶主題「奔跑的理想」
楊逵文學紀念館成立20周年，18日將舉辦結合路跑與野菜宴的慶祝活動，台南市文化局與新化區公所今天共同開記者會，副市長葉澤山表示，從2005年楊逵文學紀念館成立開始舉辦慢跑活動，是地方年度盛事，因疫情中斷5年後重新舉辦，報名一開即額滿，顯示市民熱情不減，宣布明年楊逵120歲冥誕將擴大舉辦。
葉澤山表示，楊逵慢跑和一般慢跑不一樣，今年活動主題為「奔跑的理想」，是以楊逵所寫的「小伙子大家來賽跑，不為冠軍，不為人上人，跑向自由、民主、和平的新樂園」，每個人可以把理想寫在號碼牌上，跑向自己的理想。
楊逵誕生於台南新化，是日治時期及戰後重要的左翼文學家、社會運動者與翻譯家，被譽為「台灣的魯迅」。他筆耕不輟，長期關懷社會底層，一生跨越殖民、戰後與白色恐怖年代，其堅毅與抗爭精神，成為台灣知識分子的象徵。為紀念這位草根文學家
文化局長黃雅玲指出，楊逵一生關懷土地與人民，透過奔跑與行走，民眾能感受文學的活力，也看見新化巷弄間的文化風景。20年來，紀念館保存了重要文學記憶，更成為社區凝聚與文化推廣的核心。以全民參與的「奔跑」作為開場，象徵文學精神不息，希望讓楊逵精神延伸至社區、校園與家庭，使文學館成為貼近生活的文化據點。
新化區長李義隆表示，路跑活動將於18日清晨6點半自大目降廣場鳴槍起跑，全程5.7公里，沿途欣賞新化街區風光與人文景致，抵達還有野菜宴。下午舉辦「大目降文化成果小旅行」，預計吸引約700位民眾參與。活動過後楊逵文學館和歐威影像紀念館將耐震補強。
葉澤山強調，楊逵文學紀念館不僅是紀念場域，更是文化扎根的實踐基地。透過典藏、導覽與展覽，延續楊逵的文學精神與人文價值，在國立台灣文學館「大手牽小手」的協作精神，以行動讓文學走入生活，讓文化在奔跑中持續前行。明年楊逵120歲冥誕擴大舉辦，邀請民眾以行動向文學致敬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言