影／來參加不一樣的路跑！楊逵文學館20周年館慶主題「奔跑的理想」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
楊逵文學紀念館20周年館慶，今年主題是「奔跑的理想」。記者吳淑玲／攝影
楊逵文學紀念館成立20周年，18日將舉辦結合路跑與野菜宴的慶祝活動，台南市文化局與新化區公所今天共同開記者會，副市長葉澤山表示，從2005年楊逵文學紀念館成立開始舉辦慢跑活動，是地方年度盛事，因疫情中斷5年後重新舉辦，報名一開即額滿，顯示市民熱情不減，宣布明年楊逵120歲冥誕將擴大舉辦。

葉澤山表示，楊逵慢跑和一般慢跑不一樣，今年活動主題為「奔跑的理想」，是以楊逵所寫的「小伙子大家來賽跑，不為冠軍，不為人上人，跑向自由、民主、和平的新樂園」，每個人可以把理想寫在號碼牌上，跑向自己的理想。

楊逵誕生於台南新化，是日治時期及戰後重要的左翼文學家、社會運動者與翻譯家，被譽為「台灣的魯迅」。他筆耕不輟，長期關懷社會底層，一生跨越殖民、戰後與白色恐怖年代，其堅毅與抗爭精神，成為台灣知識分子的象徵。為紀念這位草根文學家

文化局長黃雅玲指出，楊逵一生關懷土地與人民，透過奔跑與行走，民眾能感受文學的活力，也看見新化巷弄間的文化風景。20年來，紀念館保存了重要文學記憶，更成為社區凝聚與文化推廣的核心。以全民參與的「奔跑」作為開場，象徵文學精神不息，希望讓楊逵精神延伸至社區、校園與家庭，使文學館成為貼近生活的文化據點。

新化區長李義隆表示，路跑活動將於18日清晨6點半自大目降廣場鳴槍起跑，全程5.7公里，沿途欣賞新化街區風光與人文景致，抵達還有野菜宴。下午舉辦「大目降文化成果小旅行」，預計吸引約700位民眾參與。活動過後楊逵文學館和歐威影像紀念館將耐震補強。

葉澤山強調，楊逵文學紀念館不僅是紀念場域，更是文化扎根的實踐基地。透過典藏、導覽與展覽，延續楊逵的文學精神與人文價值，在國立台灣文學館「大手牽小手」的協作精神，以行動讓文學走入生活，讓文化在奔跑中持續前行。明年楊逵120歲冥誕擴大舉辦，邀請民眾以行動向文學致敬。

楊逵文學紀念館20周年館慶周六登場，今年主題是「奔跑的理想」，副市長葉澤山與文化局長黃雅玲與新化區公所共同召開記者會。記者吳淑玲／攝影
楊逵文學紀念館20周年館慶周六登場，活動過後將進行耐震補強。記者吳淑玲／攝影
台南市副市長葉澤山表示，楊逵明年120歲冥誕將擴大舉辦慶紀念活動。記者吳淑玲／攝影
