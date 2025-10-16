2個月男嬰用力哭到黑眼球發白...竟罹患這疾病 三總15位醫護奮力搶救

「一名2個月男嬰哭的厲害時，右眼的黑眼珠竟然變得白濁。」收治病例的三總一般眼科主任呂大文說，男嬰罹患少見的「史德格—韋伯症候群」，因大腦皮質靜脈發育異常而形成血管瘤，易造成臉部皮膚紅斑，並影響神經傳導，引發癲癇，甚至導致眼壓高，誘發急性青光眼。該名男嬰若不進行手術，恐有失明危險，但才2個月大，術前麻醉及手術過程都需謹慎，昨共動用15名醫護人員，歷時近4小時順利完成手術。

呂大文說，男嬰出生後確診罹患史德格-韋伯症候群，研判病情並不嚴重，但家長卻發現，只要男嬰哭的用力時，右眼的黑眼珠竟然會變得白濁，而到眼科診所就醫，醫師評估應是男嬰哭的時候，眼壓升高所致，且已是嚴重青光眼，轉介到大醫院，醫師研判需要手術治療，再將男嬰自中部醫院轉至三總治療。

呂大文指出，男嬰由於腦部深層的血管瘤，造成眼內靜脈回流不佳，導致眼壓升高，眼內房水無法排出，引發急性青光眼，但為如此小的嬰兒進行眼睛手術，真的十分困難，首先全身麻醉須十分謹慎，手術時所使用的器械，也須是符合幼童的需要。

昨天手術於術前，先動用4位麻醉醫師、4位麻醉護理師，一方面照燈避免男嬰在手術室較冷的環境失溫，另一方面，嬰兒的血管細，不容易打上點滴，要特別注意輸液的路徑，且因是全身麻醉，一定要慢慢的插管，並接上所有監測生命徵象的儀器，如呼吸、心跳、血壓等，完成麻醉後，再動用3名眼科醫師、4名眼科護理師進行手術。

呂大文表示，史德格-韋伯症候群會造成眼內組織相當脆弱，一定要小心，且好好的止血，避免眼內出血，影響手術成敗，但血管瘤容易纖維化，當男嬰長大了，還需重複進行手術，對於患者、家長來說都十分辛苦。

呂大文指出，即便一台手術動用15名醫護人員，但健保給付僅有7、8000元，加上兒科手術加成，也才1萬多元，但醫護人員十分有愛心，即便給付不高，為了患者仍全力以赴，花費3、4個小時，相較相同的成人手術僅約1個多小時，而在美國進行相同手術的花費，在沒有保險下，高達10萬美金，在國內則有健保給付，這也是健保難能可貴的地方。

全國一年先天性青光眼患者約有15至16位，三總一年手術約4至5人，約占3成，患者年齡多為2、3個月至一歲左右，呂大文說，他收治最小的患者是一名出生才9天的嬰兒，就進行手術治療，目前該名患者現在已是高3生，仍持續回診、追蹤，呼籲家長若發現家中幼童哭的時候，黑眼球變得白濁，應懷疑是急性青光眼所致，應盡速就醫。