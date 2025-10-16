快訊

14輛車上午停駛排排站...民眾痴痴等 亦捷苗栗午後恢復行駛

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
亦捷公司在苗栗縣的12條路線今天上午全數無預警停駛，總站上午緊急貼出公告。記者胡蓬生／攝影
亦捷公司在苗栗縣的12條路線今天上午全數無預警停駛，總站上午緊急貼出公告。記者胡蓬生／攝影

亦捷科際公司在苗栗縣接駛的12條客運路線，今天因司機罷工全數「無預警」停駛，造成許多通勤學生無法正常搭車上學，縣府與監理單位及亦捷公司、駕駛上午緊急協調，決定中午12點開始正常發車，但在此之前許多民眾仍不知情，上午在站點「痴痴等」，卻始終不見有車來。

新竹客運去年決定不再續營竹、苗等地客運路線，監理所協調亦捷科際公司在去年「緊急救援」，其中苗栗12條路線今年起都由亦捷公司行駛；但近幾個月來傳出司機難覓，且營運虧損，亦捷考慮明年放棄營運，傳言讓地方憂心忡忡，但亦捷並未對外證實這項訊息。

今天上午亦捷客運路線全數停駛，學生及通勤者苦等多時，還是等不到班車，只能自行設法找其他交通工具前往學校，許多家長接到兒女的電話，焦急萬分，透過各臉書社群反映，怨言不斷。

銅鑼鄉民代表徐裕逢也在臉書反映此事，但上午他陪同母親到苗栗市就醫，卻發現在大同國小的南苗站、南苗市場等站點，都有許多乘客仍在站牌前痴痴等候亦捷客運班車，對停駛狀況毫不知情。

一名病人從銅鑼鄉到苗栗市大千醫院就醫上午搭醫院接駁專車前來，回程準備自行搭客運返家，對停駛狀況毫不知情，在站點等候時得知停駛，趕緊回到醫院等院方的專車。

另一名女子納悶地說她清晨才搭亦捷客運到苗栗，並沒有停駛。據瞭解，這是因為有的路線昨天結束行駛，司機將車輛停放在終點，今天上午再駛回位於苗栗火車站的亦捷公司總站，沿途順道載客。

亦捷駕駛人員因欠薪問題今天罷駛，14輛客運車都停回總站，途經的人士看了不禁驚嘆說，「從來沒見過這麼多的亦捷車輛停在一起」；一名老婦在總站等車，見到亦捷的緊急公告，連連抱怨「氣死人」。

苗栗縣政府交通工務處表示，上午10點與監理站、客運司機及亦捷人員協商，司機同意中午12點起恢復行駛。

亦捷公司在苗栗縣行駛的12條客運路線，今天因司機罷工全數「無預警」停駛，上午許多乘客仍不知情，在南苗市場站點「痴痴等」，卻始終不見有車來。圖／徐裕逢提供
亦捷公司在苗栗縣行駛的12條客運路線，今天因司機罷工全數「無預警」停駛，上午許多乘客仍不知情，在南苗市場站點「痴痴等」，卻始終不見有車來。圖／徐裕逢提供
一名老婦在亦捷苗栗總站得知停駛，抱怨連連。記者胡蓬生／攝影
一名老婦在亦捷苗栗總站得知停駛，抱怨連連。記者胡蓬生／攝影
亦捷公司在苗栗的12條路線今天上午全數無預警停駛，車輛都回到總站停放。記者胡蓬生／攝影
亦捷公司在苗栗的12條路線今天上午全數無預警停駛，車輛都回到總站停放。記者胡蓬生／攝影
亦捷公司在苗栗的12條路線今天上午全數無預警停駛，車輛都回到總站停放。記者胡蓬生／攝影
亦捷公司在苗栗的12條路線今天上午全數無預警停駛，車輛都回到總站停放。記者胡蓬生／攝影

