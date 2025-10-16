立委憂虐嬰調查「不成案」家長無助 衛福部允托嬰專法明訂救濟管道

托嬰中心、居家保母兒虐案件，讓家長關注托育安全，立法院社福及衛環委員會今天繼續審查「兒童托育服務法」，為確保兒少權益，立法委員提出，托嬰服務提供者涉違反案件調查結果出爐後，應給被害兒少救濟機會，否則他們恐只能望著「不成案」結果興嘆，同時應將調查結果摘要公告社會大眾，讓家長了解兒虐相關樣態，才能加以留意。衛福部社家署允諾加入相關文字。

衛福部今天提出政院版兒托專法第47條文字修正版本，內容為主管機關應將兒少不當對待事件調查結果，以書面說明事實及理由，連同調查報告，15日內通知行為人及被害兒少法定代理人或實際照顧者。立法委員范雲表示，過去曾發生幼兒園以法規無名為要求為由，拒絕提供家長調查報告，導致被害人原力嚴重受損，因此應該公告調查結果，「調查報告不該是遮蔽加害人行為的工具。」

范雲表示，台東縣關山國小學前特幼班日前發生虐待特教園生案件，1月初案件被通報主管機關，但校方卻未通知家長，為避免類似情況在托嬰現場上演，兒托專法一定要明文要求，托育服務提供者若涉及兒虐或不當對待案件遭調查時，其結果報告應通知被害兒少家長，且兒少家長若不服調查解果處分時，應有相應行政救濟管道。

范雲說，受害者權益很重要，實務上不少兒虐事件調查結果為「不成立」，此時兒少家長，或法定代理人，一定希望有申訴機會，盼在兒托專法中設法處理，而非只是提供調查報告，並由主管機關提供說明，否則家長看到調查結果不成立時，只能興訟，這並不合理。

衛福部社家署代理署長周道君說，已採納立委建議，將調查報告通知兒少家長列入文字，但行政救濟適用對象，是指被處分對象，即被懲處的托嬰機構或居家保母，若新增被害人申請行政救濟，恐與現行各項法規規定不一致，但可在不涉及「行政救濟權」概念的前提下，修正法規文字，讓兒少對家長對處分結果有疑義時，有機會尋求相關救濟。

立法委員林淑芬建議，兒虐事件審議調查報告出爐後，除提供被害者家長查閱，也應該完整公開讓公眾查閱，如基於隱私保護等原因不變全數公開，至少應有案件摘要公諸於世，讓各界有前車之鑑，了解托嬰中心、相關行為人行為樣態，這不只是保障家長「知的權利」，也可讓家長了解違規樣態並設法留意，衛福部應研擬技術上如何兼顧當事人隱私，並公告調查摘要。

林淑芬說，基於法律保留原則，需於母法中明確列入相關文字，要求公開托嬰中心及保母等人員，涉違規案件時應公開調查報告摘要，授權於子法中訂出相關細節。對此，周道君表示，衛福部可配合辦理，在母法中明訂公開調查報告摘要，但相關條次需要稍作調整。最終，本條文將保留至下一輪討論。