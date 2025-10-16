重陽節彰化有鄉鎮送實用血壓計 明年擬再調高敬老禮金

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
溪湖鎮公所今年重陽節加贈實用的血壓計給80歲以上長輩，也一併採購血壓計分配到社區與宮廟據點，讓長輩更方便量血壓，注意健康狀況。圖／溪湖鎮公所提供
溪湖鎮公所今年重陽節加贈實用的血壓計給80歲以上長輩，也一併採購血壓計分配到社區與宮廟據點，讓長輩更方便量血壓，注意健康狀況。圖／溪湖鎮公所提供

重陽節各鄉鎮市敬老禮金陸續發放中，除了縣府的敬老禮金，部分鄉鎮也研擬再加碼，溪湖鎮今年除了80歲以上長輩獲贈實用血壓計，預計年底也將在代表會提案明年加發1千元禮金；社頭鄉公所也將提案加倍敬老禮金。

溪湖鎮長何炳樺表示，今年80歲以上長輩重陽節加贈很實用的血壓計，而且今年一併採購的血壓計也分配到多個社區與宮廟據點，讓長輩更方便量血壓，注意自己的健康狀況。

溪湖鎮公所今年約編列250萬元採購血壓計，80歲以上長輩約2300人，長輩們收到血壓計都稱讚公所相當貼心。

何炳樺說，今年底公所也將向鎮代會提案，明年65歲以上長輩加發1千元重陽禮金，溪湖鎮65歲以上長輩約1萬人，約需編列千萬元。

彰化縣政府重陽節都會發放65歲以上長輩1千元敬老禮金，低收入戶與中低收入戶更依年齡分級可領3千到9千元不等，百歲人瑞則領1萬元禮金。

長輩們除了可領縣府的重陽禮金，各鄉鎮市公所近年來也持續加碼加發，除了溪湖鎮公所外，社頭鄉公所也將向代表會提案把重陽禮金再加倍。

社頭鄉長蕭浚二表示，去年起社頭鄉的長輩除了可領縣府敬老禮金外，也有公所加贈的禮金，今年將再向代表會提案加倍發放，若能通過，65歲以上長輩從500元增加到1千元，80歲從1千元調高到2千元，90歲到94歲從1600元調高為3600元，95到99歲調高到6千元，百歲人瑞今年起已可領1萬元，也就是百歲人瑞可領到縣府和公所共2萬元大紅包。

社頭鄉代會主席陳慶福說，今年公所在代表會支持下編列600多萬元發重陽敬老禮金，明年若要再增加禮金他仍會支持，因為「還稅於民」，可為長輩創造幸福感。

社頭鄉百歲人瑞今年已可領到縣府和公所共2萬元大紅包，明年公所擬再提高65歲以上長輩敬老禮金。圖／陳慶福提供
社頭鄉百歲人瑞今年已可領到縣府和公所共2萬元大紅包，明年公所擬再提高65歲以上長輩敬老禮金。圖／陳慶福提供

