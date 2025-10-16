快訊

新北推「雙保PLUS健檢+」 侯友宜：加碼補助農民災害保費

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北辦理農漁民長者免費健康檢查。記者江婉儀／攝影
新北辦理農漁民長者免費健康檢查。記者江婉儀／攝影

新北市長侯友宜今到新北聯合醫院三重院區訪視關懷農漁民長者健康檢查，並宣布，明年起新北首推「雙保PLUS健檢+」福利政策，升級新北農漁民福利，除了原有的農保補助及農漁民長者健檢外，自2026年起加碼全額補助農民職業災害保險自付額，農保、農職保、農漁民長者健康檢查由市府支付。

新北辦理農漁民長者免費健康檢查，經過多年健檢累積的經驗，針對農漁民長者常見健康問題，第一階段健檢規劃包括理學檢查、血液生化、癌症篩檢、肺部電腦斷層及心血管鈣化指數分析等項目，市值超過1萬6000元，心血管鈣化指數越高代表心血管栓塞機率越高，之後經醫院專業評估進行第二階段冠狀動脈攝影。

農業局表示，農漁民長者健檢自去年開始辦理心血管二階段檢查，今年再推出「二階段檢查PLUS」加碼心衰竭指數檢查（Pro-BNP），透過抽血檢查特殊代謝物，能夠迅速瞭解心臟收縮能力有無異常，早期發現心臟衰竭症狀，透過多層面向的檢測，早期發現心臟問題早期治療。

侯友宜表示，感謝醫療團隊的付出及參與，每年分析農漁民個案數據，規劃調整專屬農漁民長者的健檢方案，從肺部電腦斷層、心血管鈣化指數、健康指引手冊、再到冠狀動脈攝影，每年都有不同的優化服務，照顧新北市農漁民長者。

侯友宜說，為提升農漁民福利，從明年1月1日開始，新北首推「雙保（飽）PLUS健檢福利政策」，再加碼100%補足農民職業災害保險自付額，農保、農職保、農漁民長者健康檢查由市府全力協助，全面守護新北市的農漁民朋友們，讓農漁民從農從漁能夠健康永續。

聯合醫院表示，農漁民長者健檢自2024年起辦理心血管二階段檢查，在去年二階段冠狀動脈攝影檢查受檢的406人中，有3位長者在檢查後發現有冠狀動脈嚴重鈣化情形，經醫師進一步診斷後安排裝設心導管支架，降低長者因心臟病猝死風險。

農業局表示，農漁民長者健檢受檢資格，為設籍新北滿50歲，投保農保、農會正會員及漁會甲乙類正會員，原住民農漁民滿40歲以上，每2年可免費健檢1次。

新北辦理農漁民長者免費健康檢查。記者江婉儀／攝影
新北辦理農漁民長者免費健康檢查。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今到新北聯合醫院三重院區訪視關懷農漁民長者健康檢查。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今到新北聯合醫院三重院區訪視關懷農漁民長者健康檢查。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今到新北聯合醫院三重院區訪視關懷農漁民長者健康檢查。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今到新北聯合醫院三重院區訪視關懷農漁民長者健康檢查。記者江婉儀／攝影

漁民 健檢

