台灣第一次 姚仁喜-大元建築工場獲2025年AIA國際事務所獎

美國建築師協會11日在斯里蘭卡可倫坡舉辦2025年設計大獎（AIA International Design Awards）頒獎典禮，來自台灣的「姚仁喜-大元建築工場」獲2025年國際事務所獎（AIA International Firm Award）。評審團指出，「姚仁喜-大元建築工場」在建築實踐中展現了卓越表現，以跨越文化、教育、商業與精神類型之創新且富有情感的設計作品，為建築專業與社會作出非凡貢獻，「在自然與文化脈絡的和諧中，始終以人類的體驗為核心」。

美國建築師協會成員近10萬名，涵括美國國內本土與國際成員。國際事務所獎項1年僅1名得主，旨在表彰由AIA 成員領導、設於美國以外地區的建築事務所於設計卓越、創新精神及全球影響力等方面的傑出成就。此一獎項不僅肯定設計成果，更強調事務所的設計理念、文化與社會貢獻。