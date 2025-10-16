預告11月1日「為氣候而走遊行」 環團邀百工百業一起上街

2024年被記錄為全球史上最熱的一年，極端氣候的衝擊愈來愈無法忽視，數十個環保團體將於11月1日在台北舉行「為氣候而走遊行」與集會，今天召開記者會，為打造韌性台灣，邀請百工百業在當天一同為氣候而走。

環團表示，2022年「氣候變遷因應法」上路，今年碳費正式上路，因此今年是氣候政策的關鍵一年，年底即將召開的聯合國COP 30大會，以加嚴氣候承諾為共同目標，台灣不能再置身事外。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎表示，勞工是氣候變遷最前線的受害者，戶外與高溫作業者長期暴露於熱危害中。根據世界衛生組織（WTO）與世界氣象組織（WMO）研究指出，當氣溫超過20度時，每上升1度，勞工生產力平均下降2%至3%，不只影響整體產能，基層勞工也面臨收入減少與就業風險的提高，許多嚴重後果只能由最底層的勞工默默承擔。

台灣原住民族政策協會秘書長陳旻園表示，馬太鞍堰塞湖的溢流成災，其實是長期忽略土地治理的警訊，這樣的恐懼不該成為原鄉生活的日常，原住民族是守護山川，維繫人與土地的平衡，但在國家政策中，卻常被視為被安置、被補償的對象，而不是與政府並間的治理夥伴。

台灣人權促進會秘書長余宜家說，氣候變遷已是當代最迫切的人權議題，影響生命、健康、食物、居住、文化與發展等基本權利。台灣正面臨更炎熱的夏季、更長的颱風季與更劇烈的暴雨，而婦女、兒童、原住民族、農村與戶外勞工等脆弱群體首當其衝，應對這些損失與傷害，不能僅由政府或專家主導，也必須以人權為核心，讓受影響社群能真正參與決策，並考量歷史與結構性不平等，使防災與重建政策更具正義。

台灣河溪網秘書長鄒明軒表示，國內因應氣候變遷的相關政策制定中，「生態系健康」這項至關重要的基礎，尚未獲得應有的關注與政策地位，過去的氣候政策，多聚焦在能源轉型與加強工程型防災，但對於保全與修復劣化的自然生態系，往往被嚴重忽視。

台灣五角拌回收平權協會秘書長廖宏翊表示，隨著天氣愈來愈熱，年長的拾荒者常反映熱到無法工作，因此影響收入，甚至有導致拾荒者中暑或使原有的疾病惡化的現象。除此之外，拾荒者往往也是低收入的群體，即使面對酷熱的夏日也擔憂付不出電費而不願使用冷氣，落入「能源貧窮」的困境中。