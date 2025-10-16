洪玉芬書寫島嶼星空下 刻畫烈嶼三代人悲與歡

快訊

中央社／ 台北16日電

一個從小失怙的遺腹子，一對胼手胝足的夫妻，如何在貧困環境下走過拚搏人生，作家洪玉芬透過自身家族三代故事，重現離島金門的生命力，完成「島嶼星空下」一書，近期出版。

根據九歌出版發布新書資訊，洪玉芬以父母為原型創造出2名「假設」主角，虛實交錯，沿著主線發展，散文體的語言具有小說戲劇章節。

洪玉芬在書序中表示，她18歲離鄉，他鄉住久了漸成異鄉人，然而家鄉的成長歲月，卻深深影響她一輩子，尤其在肉身逐漸老去，歷經人生幾番風雨之後，靜靜思索人生未竟之事，於是決定以父母為主角，書寫他們堅苦卓絕的一生。

這段家族書寫一寫5年，洪玉芬甘之如飴，但也曾因一個細節追問父母，卻招來母親怒目斥責，因為過去對母親而言實在太痛了，「我也深深發現，我與這些文字，已融合一體，同悲同喜了」。

可惜因公務等諸事干擾，書稿一度丟置於倉庫，一擱便是2年，直到去年母親過世，移靈前洪玉芬領著孩子跪拜話別，沒想到一時情緒崩潰。洪玉芬為母親悲苦的一生而哭，那一刻她深深體認到，母親肉體離開人世，精神必須留下，於是再度啟筆。

洪玉芬表示，母親的一生，在大時代的動盪下，仍然展現強大生命力，不被艱困環境打倒，展現人性光輝的一面，「這是她賜予我一輩子受用無窮的財產，也是這本書問世的心意」。

「島嶼星空下：烈嶼人的悲與歡」全書57個篇章，每一小篇都是一個獨立的故事，篇與篇串成一個「小長篇」。筆下人物鮮活立體，雖寫一個家族故事，卻不僅是「一家人」的故事，更是「一個地方」的變遷史，也是一部珍貴的金門文學島嶼、時代之書。

洪玉芬生於金門烈嶼，輔大歷史系畢，曾獲浯島文學獎散文獎、「旺報」兩岸徵文選、中國散文精選台灣卷、漂母杯文學獎、金沙書院散文首獎；著作包括散文集「希望不滅」、「雜貨商的兒女」、「多情應笑我」、「馬背上的舞步」等書；主編「島嶼食事－金門人金門菜」。

母親 金門 人生

