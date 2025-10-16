菸品違法宣傳最高罰2500萬元 民眾「加熱菸開箱文」恐重罰百萬

國健署7月29日首度宣布，已有2家加熱菸業者、共14項產品通過健康風險評估審查，不過目前產品尚還沒有正式上市，已有網友搶先在Threads上分享購買資訊、私售管道。國健署說，菸品任何宣傳行為都屬違法，民眾若發表加熱菸的「開箱文」，可處20萬至100萬元罰鍰。

國健署署長沈靜芬說，經過健康風險評估審查通過的14個品項，近期確實就會上市，除了這14個品項之外，沒有通過健康風險評估的產品都屬於違法。即便加熱菸上市在即，任何菸品都不能以茶會、餐會、說明會，或者是在網路上直播開箱文分享使用心得，業者最高可罰2500萬元。

沈靜芬表示，線上、線下已經啟動稽查專案，包括與各縣市衛生局召開聯繫會議，近期也會展開密集的實體店面稽查，尤其是學校周邊，全面注意是否有販賣菸品給未滿20歲的青少年。而在網路部分，除了例行稽查，這陣子也會再加強查緝網站上的不法行為，有違法事證都會函送地方衛生局查處。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，對於違法情事絕不寬貸，自112年3月22日至114年9月30日止，實體稽查及網路稽查電子煙及加熱菸共開立處分書計8,268件，裁罰金額約6.7億元。

包括供應面（源頭管理），含製造、輸入共裁處5,792件、裁罰金額4億2,785萬元。販售面（市面流通、網路販售稽查），含販賣、供應、展示、廣告共裁處858件、裁罰金額2億3937萬元。使用面（使用電子煙或加熱菸）共裁處1618件、裁罰金額291萬元。

另外，國健署統計青少年抽菸行為，113年成人電子煙使用率1.0%較111年（1.4%）微降；113年成人加熱菸目前使用率0.1%較111年的0.4%微降。羅素英說，青少年吸菸主要為「好奇」（國中生54.5%、高中職生50.2%）及「別人跟著吸」（國中生15.8%、高中職生15.5%）。

青少年若是身邊好友有吸菸，吸菸機率大增，國中學生為22.7倍，高中職學生則是13.2倍。羅素英說，千萬別因一時好奇嘗試，也不要推薦菸品，目前全面禁止電子煙，電子煙使用、供應最高分別可罰1萬及25萬。而加熱菸的任何宣傳行為也會重罰，業者若違規，可能面臨新台幣500萬至2500萬元罰鍰，一般民眾若違規，則可處20萬至100萬元。

