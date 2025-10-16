再過2年腎病人口將破300萬人 北醫大體系「綠色腎臟」減廢水、減耗能

全台23家醫學中心被要求今年底前需完成碳盤查，台北醫學大學體系積極推動醫療永續，第一步優先於腎臟科推行「綠色腎臟」，台北醫學大學校長吳麥斯表示，2020年全台約有250萬慢性腎臟病患者，已占總人口的1成，推估2027年腎臟疾病患者恐增至300萬人；健保署署長陳亮妤表示，為達到eco-friendly（環境友善）將積極推動腹膜透析，不僅能減少醫療廢水與耗能，也能達到醫療永續。

吳麥斯表示，北醫大與國際INSIDE CKD計畫合作的模擬模型顯示，2022年全台約有250萬名慢性腎臟病患者，占總人口10.6%，但多數患者在進入第4期前不僅未確診，甚至沒意識到自己有腎臟問題。據推估2027年患者數將成長至300萬人，照護費用更高達新台幣621.8億元，相關共病與死亡風險也將隨之大增。

吳麥斯說，2009年曾有澳洲醫師提出「綠色腎臟醫學」概念，提倡透過早期診斷、延緩病情與減少透析等方式，提升病人健康與生活品質，同時減少醫療資源使用，降低對環境負擔與衝擊。這項理念與賴清德總統推動的「健康台灣」願景不謀而合。北醫大醫療體系近年透過此策略，每年成功助約50名病人免於洗腎，透析發生率與死亡率均下降20%，為健保省下逾千萬元支出。

對於必須接受腎臟替代療法的患者而言，腎臟移植是維持腎功能最理想的治療方式，但移植機會有限，多數患者仍須依賴血液透析維持生命。吳麥斯說，血液透析是相當消耗資源的治療方式，估計每位病人每年需使用逾7.4萬公升的水、1963度電，並產生超過320公斤的廢棄物。

相較之下，俗稱「洗肚子」的腹膜透析，不僅大幅減少環境衝擊、治療成效更佳，還可居家進行不必常跑醫院，有助提升病友的生活品質。吳麥斯說，目前台灣新發透析患者的5年累積存活率達55.1%，居全球之冠，其中腹膜透析者5年累積存活率更高達68.7%。

陳亮妤表示，近期國內因極端氣候引發多起災情，特別是花蓮光復鄉事件，再次提醒政府，醫療體系應具備「韌性」，讓醫療網絡在面對颱風、水患等天災時，仍能穩定運作，每次中央災害應變中心宣布撤離災民時，第一時間都會先問，有沒有孕婦？有沒有洗腎患者？特別是洗腎患者，一旦中斷治療，就可能威脅生命。

陳亮妤說，台灣每百萬人口的腎病患者人數，從2020年的529人下降至525人，新發生率也呈下降趨勢，但是透過血液透析洗腎的人口仍然高，而血液透析洗腎者，相對行動力較差，因此台灣現在積極推動腹膜透析，台灣目前腹膜透析比例約有7%，雖然高於日本的3%，但仍低於其他亞洲國家，如果要讓洗腎的患者活動力提高，腹膜透析就需要提高占比，不僅能提升台灣的醫療韌性，也能達到醫療永續，減少醫療廢水。