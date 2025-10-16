腦腫瘤關鍵發現！陽明交大研究為腦癌精準治療開啟新方向

髓母細胞瘤是兒童最常見的惡性腦瘤，傳統治療雖能延長壽命，卻常伴隨嚴重副作用。陽明交大生化所教授王琬菁與腦科所教授蔡金吾團隊研究發現，TTBK2是一種蛋白質，也是維持神經前驅細胞「纖毛」的守護者，一旦失控就會讓腫瘤不斷增生，若能抑制其活性，將有效減緩腫瘤生長。這項成果已發表於國際期刊Cell Death & Differentiation，為腦癌精準治療開啟新方向。

研究團隊指出，髓母細胞瘤是兒童最常見的惡性腦瘤，目前臨床仍以手術、放射線及化療為主要治療方式，但常伴隨嚴重的長期副作用，例如認知障礙及次發性癌症。

髓母細胞瘤與小腦發育異常息息相關，小腦的發育仰賴一群名為「顆粒神經元前驅細胞」(granule neuron progenitor, GNP)，精準完成增生與分化。而這些細胞的表面都有長著一根像天線般的初級纖毛（primary cilia），負責接收生長訊號。

研究團隊結合小鼠與斑馬魚模型，首度揭開兩個關鍵基因TTBK2和HUWE1（一種參與多種細胞過程的E3泛素連接酶）在小腦發育與髓母細胞瘤生成中的核心角色。

研究團隊發現，TTBK2是顆粒神經元前驅細胞的「纖毛守護者」，能夠維持初級纖毛的穩定，讓前驅細胞持續接受生長訊號而增生；而HUWE1在生長任務完成後，則負責降解TTBK2進而拆除前驅細胞的這根天線，推動細胞分化成不同的神經細胞。兩者形成動態平衡，凸顯纖毛在小腦發育中的關鍵角色。

然而，在髓母細胞瘤中，這個平衡被打破，TTBK2無法降解，導致顆粒神經元前驅細胞的增生失控，最後形成腫瘤。研究團隊發現，抑制TTBK2不僅讓腫瘤細胞失去纖毛，減少接收生長訊號，還能有效抑制腫瘤增生，這一發現讓TTBK2成為一個極具潛力的治療標靶。

蔡金吾指出，腦癌一直是醫學上的難題，現行手術、化療與放療雖然能延長病童壽命，但副作用極大。團隊的研究顯示，搭配精準阻斷腫瘤的增生，有望降低傳統治療對腦部的傷害。

王琬菁表示，科學家一度認為初級纖毛只是演化過程中殘存的痕跡，沒想到它像真正的天線一樣，是細胞接收外界訊號的重要構造，研究團隊的成果不僅凸顯初級纖毛在腦部發育的角色，更說明纖毛可能與癌症及抗藥性息息相關，為腦癌精準醫療開啟了新的方向。