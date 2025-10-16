快訊

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」 公路局：協調中午恢復行駛

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次、時任現任總編輯申誡

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗亦捷客運欠薪駕駛罷工12線停駛 監理所協調中午後恢復

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
亦捷公司在苗栗縣接駛的客運路線今天無預警停駛，造成許多學生及上班族來不及上課、上班。圖／報系資料照
亦捷公司在苗栗縣接駛的客運路線今天無預警停駛，造成許多學生及上班族來不及上課、上班。圖／報系資料照

亦捷公司在苗栗縣代駛的客運路線今天無預警停駛，造成許多學生及上班族來不及上課、上班。新竹區監理所表示，公司積欠駕駛薪資引發不滿，截至10時前應該行駛43班僅開9班，尚有34班次皆未開駛，經協調已將於中午12時恢復行駛，新竹地區則未受影響。

新竹區監理所指出，苗栗地區由亦捷公司共計代駛11條路線，目前有影響的路線5656、5655、5657、5659、5658、5664（5664C）、5669（5669A）共計7條（不含支線）路線，截至10時前，應該行駛班次為43班，目前僅開9班，尚有34班次皆未開駛，經協調已將於中午12時恢復行駛。

新竹區監理所表示，業者擅自減班部分，將依汽車運輸業管理規則第23條第1項第7款（擅自減少固定班次）、第33條第2項（不依備查之時刻表行駛）等規定者查處後，依公路法第第77條第1項處分並限期改善。

據了解，亦捷公司原定每月10日發放薪資，本月疑因資金調度不順，僅部分給付駕駛薪資，引發駕駛不滿而集體停駛。新竹區監理所已通知業者於下午到所內說明營運狀況，並將持續關注其財務與人力調度情形。由於亦捷公司屬代駛業者，已公開徵求正式業者接手經營，以維持苗栗地區公共運輸服務不中斷。

立委邱鎮軍表示，經向監理單位了解，亦捷公司因欠薪，導致駕駛不滿，亦捷昨天向駕駛表明先發三分之一，今天再發三分之二欠薪，但雙方沒有達成共識，導致今天司機罷工停駛，苗栗縣多條路線都受影響停駛，這問題嚴重影響縣內鄉親、學子通勤，他將邀公路局等單位協調，要求徹底解決問題。

新竹 班次 薪資

延伸閱讀

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」公路局：協調中午恢復行駛

苗栗三義山坡地保育區遭棄置1.3萬噸廢樹枝 地主204萬所得宣告沒收

亦捷客運欠薪！苗栗12條路線今無預警全數停駛 家長學生炸鍋

苗栗工程師年薪78萬全台第二 苗縣府：專業深度帶動高薪結構

相關新聞

苗栗亦捷客運欠薪駕駛罷工12線停駛 監理所協調中午後恢復

亦捷公司在苗栗縣代駛的客運路線今天無預警停駛，造成許多學生及上班族來不及上課、上班。新竹區監理所表示，公司積欠駕駛薪資引...

紐西蘭鮮奶貴3倍 公平會：調查接近完成 一個月有結果

台紐經濟合作協定今年起全面生效，紐西蘭進口液態乳零關稅來台，但紐西蘭鮮乳市售價格卻比在當地貴好幾倍，網友發起「一人一信」...

電動公車起火非個案？ 運安會驚人發言：可能變系統性問題

大都會客運262線電動公車今年6月發生爆炸起火事故，運安會介入調查並認定此為重大公路事故，預估明年10月完成最終調查報告...

菸品違法宣傳最高罰2500萬元 民眾「加熱菸開箱文」恐重罰百萬

國健署7月29日首度宣布，已有2家加熱菸業者、共14項產品通過健康風險評估審查，不過目前產品尚還沒有正式上市，已有網友搶...

苗栗三義山坡地保育區遭棄置1.3萬噸廢樹枝 地主204萬所得宣告沒收

環境部今表示，環境管理署中區環境管理中心運用車行軌跡分析及遠端即時監控，發現苗栗縣三義鄉八櫃段山坡地保育區遭棄置大量廢樹...

「風神」最快明生成 周日起颱風+東北季風「共伴效應」 豪大雨急降溫

最近的天氣屬於穩定、高溫炎熱的型態，中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒今天表示，接下來天氣要比較明顯的轉變，預估在周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。