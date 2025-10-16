苗栗亦捷客運欠薪駕駛罷工12線停駛 監理所協調中午後恢復

亦捷公司在苗栗縣代駛的客運路線今天無預警停駛，造成許多學生及上班族來不及上課、上班。新竹區監理所表示，公司積欠駕駛薪資引發不滿，截至10時前應該行駛43班僅開9班，尚有34班次皆未開駛，經協調已將於中午12時恢復行駛，新竹地區則未受影響。

新竹區監理所指出，苗栗地區由亦捷公司共計代駛11條路線，目前有影響的路線5656、5655、5657、5659、5658、5664（5664C）、5669（5669A）共計7條（不含支線）路線，截至10時前，應該行駛班次為43班，目前僅開9班，尚有34班次皆未開駛，經協調已將於中午12時恢復行駛。

新竹區監理所表示，業者擅自減班部分，將依汽車運輸業管理規則第23條第1項第7款（擅自減少固定班次）、第33條第2項（不依備查之時刻表行駛）等規定者查處後，依公路法第第77條第1項處分並限期改善。

據了解，亦捷公司原定每月10日發放薪資，本月疑因資金調度不順，僅部分給付駕駛薪資，引發駕駛不滿而集體停駛。新竹區監理所已通知業者於下午到所內說明營運狀況，並將持續關注其財務與人力調度情形。由於亦捷公司屬代駛業者，已公開徵求正式業者接手經營，以維持苗栗地區公共運輸服務不中斷。

立委邱鎮軍表示，經向監理單位了解，亦捷公司因欠薪，導致駕駛不滿，亦捷昨天向駕駛表明先發三分之一，今天再發三分之二欠薪，但雙方沒有達成共識，導致今天司機罷工停駛，苗栗縣多條路線都受影響停駛，這問題嚴重影響縣內鄉親、學子通勤，他將邀公路局等單位協調，要求徹底解決問題。