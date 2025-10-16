亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」 公路局：協調中午恢復行駛

亦捷公司在苗栗縣接駛的客運路線今無預警停駛，造成許多通勤學生無法正常搭車上學，地方一片譁然，縣府緊急調查受影響路線情況，發現縣內12條亦捷行駛的路線全數「停擺」。交通部公路局表示，經協調將於中午12時恢復行駛。

今天清晨包含銅鑼、三義、大湖等多處鄉鎮都發生亦捷客運班車停駛，學生苦等多時，還是等不到班車，只能自行設法找其他交通工具前往學校，許多家長接到兒女的電話，也是焦急萬分，透過臉書社群反映，怨言不斷。

立委邱鎮軍表示，經向監理單位了解，亦捷公司因欠薪，導致駕駛不滿，亦捷昨天向駕駛表明先發三分之一，今天再發三分之二欠薪，但雙方沒有達成共識，導致今天司機罷工停駛，苗栗縣多條路線都受影響停駛，嚴重影響縣內鄉親、學子通勤，他將邀公路局等單位協調，要求徹底解決問題。

交通部公路局表示，亦捷駕駛薪資每月分2次核發，原本10月10日應發給薪資僅發部分，造成駕駛不滿而引起駕駛請假，造成部分路線未發車，經協調將於中午12時恢復行駛。

公路局指出，苗栗地區共計代駛11條路線，目前有影響的路線5656、5655、5657、5659、5658、5664（5664C）、5669（5669A）共計7條（不含支線）。

公路局表示，截至早上10時前應行駛的班次共計43班，目前僅開9班，尚有34班次皆未開駛。經協調已將於中午12時恢復行駛。

針對擅自減班部分，公路局表示，將依汽車運輸業管理規則第23條第1項第7款（擅自減少固定班次）、第33條第2項（不依備查之時刻表行駛）規定者查處後，依公路法第第77條第1項處分並限期改善。