防兒虐 立院續審「兒托專法」 朝野共識保母嚴重違法全面暫停收托

近年國內兒虐事件頻傳，行政院擬定「兒童托育服務法」，專法管理托嬰中心、居家保母等0至2歲托育服務。今天立法院社福及衛環委員會繼續審查該法，針對該法第50條規範，涉違法事件的保母、托嬰機構等，行政院版本僅規定暫停「新收」兒童，多名立委要求嚴重案件應改為全面停收，委員會達成共識，針對情節著重大者，不分新收、既有收托兒童，均暫停托育。

行政院版本兒托法第50條，要求主管機關得知托育相關人員、保母及其同居者，若涉嫌兒虐、體罰、霸凌、性騷擾等違反事件，應告知受託兒童家長，必要時可要求暫停新收托兒童。立法委員林淑芬說，該版本僅要求暫停新收托，但如果遇到非常嚴重違法案件，現有收托也應該暫停，且應明定由縣市政府協助家長轉託。

林淑芬表示，如發生集體兒虐案件，整家托嬰機構都應該暫停，這條法規是備而不用，不是要隨時啟動，而是萬一發生情節嚴重案件時，法律條文中須有相關規定，否則涉案保母或托嬰中心人員，恐以法規僅要求暫停新收托為由，繼續收托既有兒童，恐釀成兒少保護難題，立法者不該預見未來恐有爭議，卻不先行處理，應在法條中明定，要求全面暫停收托。

經委員會討論，決議在行政院版本中，加入「情節重大者，命其暫停托育服務。」文字，因法條內容有條次調整需求，立法院社福及衛環委員會召委劉建國拍板，文字照委員會討論版本修正，但條文先行保留，後續處理條次問題。

衛福部社家署代理署長周道君說，行政院版本要求，若托育從業人員涉嫌違反事件，應依照法定代理人，或實際照顧兒童之人意見轉介收托，必要時可加強訪視，也就是既有托育兒少家屬，應被明確告知違法事件，且如有意願轉託，地方政府有責任協助轉託，新增前述文字，可區分出情節輕重，較輕微者暫停新托，嚴重案件全面停止托育。