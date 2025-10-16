退休竹科工程師「碗都拿不穩」 醫揭腕隧道症候群風險

新竹60歲退休林姓竹科工程師長年在電腦前工作，未料退休後右手麻痛，連拿碗都拿不穩，就醫發現是腕隧道症候群。醫師提醒，大拇指到無名指間手指會麻木或刺痛就要趕緊就醫，當病程進展到導致拇指肌肉無力或萎縮時，僅靠保守治療已無法逆轉。

東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元指出，腕隧道症候群是臨床上最常見的周邊神經壓迫疾病之一。成因來自於手掌掌側狹窄的腕隧道內，正中神經受到來自腫脹肌腱或周邊軟組織的壓迫。由於腕隧道空間有限，一旦出現肌腱發炎或因重複性使用導致腫脹，就會使正中神經受到影響，進而引發一系列症狀。

張耀元說，腕隧道症候群好發於40到60歲間，女性的發生率明顯高於男性。此外，長時間需要反覆使用手腕的人，特別是長期操作電腦鍵盤的上班族、廚師、美髮師或需經常搬運重物的工作者，都是高風險群體。若患者本身合併有糖尿病、腎臟疾病、內分泌異常，或是在懷孕期間，則因軟組織容易出現水腫或發炎，也會增加腕隧道症候群的發生機率。

張耀元表示，輕度患者通常可以透過藥物與姿勢調整來改善。消炎藥物能減緩發炎反應，而護腕或副木的使用則可幫助手腕固定、降低腕隧道內壓力。若症狀持續，可能會建議局部注射皮質類固醇，以有效緩解神經壓迫。但當病程進展到導致拇指肌肉無力或萎縮時，僅靠保守治療往往無法逆轉，此時就需要藉由手術減壓，釋放正中神經以恢復功能。

張耀元提醒，預防與日常保養同樣重要。最基本的方法是避免手腕長時間維持同一姿勢，例如辦公族在使用電腦時，應養成每隔30分鐘起身伸展的習慣，以促進肌腱與神經的滑動。搬運重物或長時間操作震動工具時，建議配戴抗震護腕來分散壓力。下班後的熱敷不僅能促進血液循環，也能幫助放鬆緊繃的肌腱，減少慢性發炎的風險。