快訊

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」 公路局：協調中午恢復行駛

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次、時任現任總編輯申誡

聽新聞
0:00 / 0:00

退休竹科工程師「碗都拿不穩」 醫揭腕隧道症候群風險

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹60歲退休林姓竹科工程師，長年在電腦前工作，未料退休後右手麻痛，連拿碗都拿不穩，就醫竟是腕隧道症候群。圖／東元綜合醫院提供
新竹60歲退休林姓竹科工程師，長年在電腦前工作，未料退休後右手麻痛，連拿碗都拿不穩，就醫竟是腕隧道症候群。圖／東元綜合醫院提供

新竹60歲退休林姓竹科工程師長年在電腦前工作，未料退休後右手麻痛，連拿碗都拿不穩，就醫發現是腕隧道症候群。醫師提醒，大拇指到無名指間手指會麻木或刺痛就要趕緊就醫，當病程進展到導致拇指肌肉無力或萎縮時，僅靠保守治療已無法逆轉。

東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元指出，腕隧道症候群是臨床上最常見的周邊神經壓迫疾病之一。成因來自於手掌掌側狹窄的腕隧道內，正中神經受到來自腫脹肌腱或周邊軟組織的壓迫。由於腕隧道空間有限，一旦出現肌腱發炎或因重複性使用導致腫脹，就會使正中神經受到影響，進而引發一系列症狀。

張耀元說，腕隧道症候群好發於40到60歲間，女性的發生率明顯高於男性。此外，長時間需要反覆使用手腕的人，特別是長期操作電腦鍵盤的上班族、廚師、美髮師或需經常搬運重物的工作者，都是高風險群體。若患者本身合併有糖尿病、腎臟疾病、內分泌異常，或是在懷孕期間，則因軟組織容易出現水腫或發炎，也會增加腕隧道症候群的發生機率。

張耀元表示，輕度患者通常可以透過藥物與姿勢調整來改善。消炎藥物能減緩發炎反應，而護腕或副木的使用則可幫助手腕固定、降低腕隧道內壓力。若症狀持續，可能會建議局部注射皮質類固醇，以有效緩解神經壓迫。但當病程進展到導致拇指肌肉無力或萎縮時，僅靠保守治療往往無法逆轉，此時就需要藉由手術減壓，釋放正中神經以恢復功能。

張耀元提醒，預防與日常保養同樣重要。最基本的方法是避免手腕長時間維持同一姿勢，例如辦公族在使用電腦時，應養成每隔30分鐘起身伸展的習慣，以促進肌腱與神經的滑動。搬運重物或長時間操作震動工具時，建議配戴抗震護腕來分散壓力。下班後的熱敷不僅能促進血液循環，也能幫助放鬆緊繃的肌腱，減少慢性發炎的風險。

肌腱 醫師 患者

延伸閱讀

北市色男吸強力膠…抓女子手腕「脫褲露鳥」 3路人急制止畫面曝

餐桌上常見的小菜是「新型超級食物」可降低心臟病和癌症風險

中職／陳傑憲揮空手腕不適 狀況若允許仍須率獅繼續拚

只是脂肪肝沒關係？肝臟開始發炎受損就麻煩了！專家揭新藥有望阻肝病變

相關新聞

苗栗亦捷客運欠薪駕駛罷工12線停駛 監理所協調中午後恢復

亦捷公司在苗栗縣代駛的客運路線今天無預警停駛，造成許多學生及上班族來不及上課、上班。新竹區監理所表示，公司積欠駕駛薪資引...

紐西蘭鮮奶貴3倍 公平會：調查接近完成 一個月有結果

台紐經濟合作協定今年起全面生效，紐西蘭進口液態乳零關稅來台，但紐西蘭鮮乳市售價格卻比在當地貴好幾倍，網友發起「一人一信」...

電動公車起火非個案？ 運安會驚人發言：可能變系統性問題

大都會客運262線電動公車今年6月發生爆炸起火事故，運安會介入調查並認定此為重大公路事故，預估明年10月完成最終調查報告...

菸品違法宣傳最高罰2500萬元 民眾「加熱菸開箱文」恐重罰百萬

國健署7月29日首度宣布，已有2家加熱菸業者、共14項產品通過健康風險評估審查，不過目前產品尚還沒有正式上市，已有網友搶...

苗栗三義山坡地保育區遭棄置1.3萬噸廢樹枝 地主204萬所得宣告沒收

環境部今表示，環境管理署中區環境管理中心運用車行軌跡分析及遠端即時監控，發現苗栗縣三義鄉八櫃段山坡地保育區遭棄置大量廢樹...

「風神」最快明生成 周日起颱風+東北季風「共伴效應」 豪大雨急降溫

最近的天氣屬於穩定、高溫炎熱的型態，中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒今天表示，接下來天氣要比較明顯的轉變，預估在周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。