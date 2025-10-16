紐西蘭鮮奶貴3倍 公平會：調查接近完成 一個月有結果

台紐經濟合作協定今年起全面生效，紐西蘭進口液態乳零關稅來台，但紐西蘭鮮乳市售價格卻比在當地貴好幾倍，網友發起「一人一信」寄給公平交易委員會，檢舉聯合哄抬零關稅鮮奶價格行為，立委今天關切進度，公平會代理主委陳志民表示，調查進入最後分析階段，一個月內會提委員會討論。

不過陳志民也說，公平會主要調查重點為聯合行為及是否濫用獨占力。至於通路商上架價格到下游，公平會尊重市場機制，因為通路行銷其成本包括冷鏈、運輸等不同 ，除非有聯合訂價排除競爭手段，公平會可以查處，但售價高低，甚至設定上架費百分比，不適合公平會處理。

立法院經濟委員會今天邀請公平會代理主委陳志民業務報告並備詢。民眾黨立委張啟楷關切國內鮮奶收購被通路商壟斷，以致價格比美國、紐西蘭等國貴，以及紐西蘭今年進口液態乳零關稅進口，但市售價格未降反漲議題。

張啟楷指出，國人都覺得國內鮮奶價格貴森森，但生乳收購一公升26.12元，賣到消費者手上卻是一公升鮮奶85元，將近100元，對比美國、紐西蘭等國，台灣鮮奶價格貴很離譜，生乳收購價格與售價差3.28倍，造成生產者沒賺到，消費者買很貴，之前台大動物系教授徐濟泰蒐集統計，提醒中間四成利潤被通路商拿到，詢問公平會此舉是否涉及聯合訂價、市場壟斷？

此外，張啟楷也關切今年起紐西蘭進口液態乳零關稅，但紐西蘭鮮奶價格為零關稅，中華民國乳業協會理事長也提到因國內量販超市調降上架費比德國、維也納抽成20%都高，如果可以調整，進口的紐西蘭鮮奶可以一瓶便宜10元。他說，今年五月網友發起「一人一信」寄給公平交易委員會，檢舉聯合哄抬零關稅鮮奶價格行為，公平會也說有立案調查，調查進度結果為何？

陳志民表示，調查結果大致完成，約一個月內會送委員會討論，但通路商價格以及下游銷售價格，公平會尊重市場機制，通路商的行銷有其不同成本，除非有聯合訂價或排除競爭手段，公平會會查處，但價格高低，甚至設定百分比，不適合公平會處理。

張啟楷建議，公平會的調查內容，應該要涵蓋農業部生乳收購價、關務署進口成本價，以及經濟部商務司通路價格，但陳志民強調，公平會主要針對聯合行為及是否濫用獨占力，但價格高低不適合介入。