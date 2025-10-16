快訊

苗栗三義山坡地保育區遭棄置1.3萬噸廢樹枝 地主204萬所得宣告沒收

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
苗栗縣三義鄉八櫃段山坡地保育區遭棄置大量廢樹枝和樹葉的情形，現場量測推估堆置數量逾1萬3000公噸，對山坡地保育及水土保持安全形成嚴重影響。圖／環境管理署提供
苗栗縣三義鄉八櫃段山坡地保育區遭棄置大量廢樹枝和樹葉的情形，現場量測推估堆置數量逾1萬3000公噸，對山坡地保育及水土保持安全形成嚴重影響。圖／環境管理署提供

環境部今表示，環境管理署中區環境管理中心運用車行軌跡分析及遠端即時監控，發現苗栗縣三義鄉八櫃段山坡地保育區遭棄置大量廢樹枝、樹葉的情形，全案經苗栗地方檢察署今年10月3日偵結，依違反「廢棄物清理法」刑責規定，將地主及清運業者等12人提起公訴，張姓地主犯罪所得新台幣204萬6000元，將依法宣告沒收。

環管署表示，中區環境管理中心於2024年3月間，透過追蹤廢棄物清運車輛即時行車軌跡，發現某一車輛多次進入八櫃段棄置點，遂於同年5月至現場勘查，該棄置點位於山區隱蔽處，被人為蓄意開闢道路進入，山坡上滿布棄置之廢樹枝（葉），面積約有一足球場大小，後續針對該棄置點分析進出車輛行車軌跡及透過監視器監控影像，確認自2022年8月起至2024年6月間，共有663車次的廢棄物清運車輛進入棄置。

環管署指出，經中區環境管理中心分析案情及完成蒐證後，報請苗栗地方檢察署由石東超檢察官指揮彰化縣調查站、保七總隊第三大隊中區中隊及苗栗縣警察局苗栗分局，於2024年8月及10月針對地主及包含10家領有廢棄物清除許可證在內之17家清運公司，共執行2波檢環警調聯合查緝搜索行動，查獲該17家清運公司承攬廢樹枝（葉）清理作業，卻未送至合法之再利用機構再利用或處理機構處理，竟以每車2500元至4000元代價付費予張姓地主，並將該等廢棄物棄置於八櫃段棄置點。

依據現場量測結果，推估廢樹枝（葉）堆置數量逾1萬3000公噸，對山坡地保育及水土保持安全均形成嚴重影響，全案經苗栗地方檢察署依違反廢棄物清理法刑責規定，將地主及清運業者等12人提起公訴，張姓地主犯罪所得新台幣204萬6000元，將依法宣告沒收，後續由苗栗縣政府責令行為人依法恢復原狀。

環管署強調，清運業者應將收受的廢棄物依廢棄物清理法相關規定妥善清除處理或再利用，並依法確實申報收受及流向，不得任意棄置，土地所有人未經主管機關許可，不得提供土地回填、堆置廢棄物，非法提供土地收受廢棄物，涉犯廢棄物清理法刑責規定，依法可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。

