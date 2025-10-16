快訊

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」 公路局：協調中午恢復行駛

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次、時任現任總編輯申誡

電動公車起火非個案？ 運安會驚人發言：可能變系統性問題

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
大都會客運262線電動公車今年6月發生爆炸起火事故，運安會介入調查並認定此為重大公路事故，預估明年10月完成最終調查報告。聯合報系資料照
大都會客運262線電動公車今年6月發生爆炸起火事故，運安會介入調查並認定此為重大公路事故，預估明年10月完成最終調查報告。立委洪孟楷質疑是單一事件或系統性問題，未料運安會主委林信得竟說「可能變系統性問題」，讓洪孟楷驚呼「主委發言要謹慎」，並要求調查出來需提供完整報告。

台北市大都會客運262線電動公車，今年6月16日晚間8時40分行經長庚醫院站（往北）時，黃姓駕駛發現車輛儀表板出現電池異常後停車，7名乘客下車後，車輛隨即爆炸起火。大都會客運表示，經查該批車輛有20輛，6月17日起全面停駛，改由柴油公車支援，民眾乘車不受影響。

運安會今赴立法院交通委員會，針對大都會客運電動公車於台北市松山區敦化北路往北起火事件故進行專案報告。

運安會說，今年6月16日，一輛大都會汽車客運公司所屬電動公車執行262路線載客任務，車載駕駛員1名及約7名乘客，於行經台北市松山區敦化北路往北的長庚醫院公車停靠站時起火燃燒，事故車輛全毀，乘客及駕駛員即時疏散，本案無人傷亡。

運安會表示，本案屬第1級重大公路事故，預計明年1月發布事實資料報告，明年10月完成最終調查報告。

立委洪孟楷質詢時說，針對北市電動巴士起火事故，民眾恐慌電動巴士起火原因，這是單一個案還是系統性問題？；目前全台有很多電動車持續運行，是否會造成民眾搭乘電動巴士的安危？；配合淨零碳排政策，推動2030年市區巴士全面電動化，該政策是否會因此延誤？

運安會主委林信得表示，本案目前看起來是單一個案，「但可能變成系統性問題」，由於還在調查中，目前來看不出來是否對運安造成影響。

洪孟楷批評，目前尚有許多電動巴士運行，本以為主委會回答本案是單一個案，這樣民眾會比較安心，沒想到主委竟說可能變成系統性問題，那全台這麼多電動巴士還在運行，未來還要推動市區巴士全面電動化。

洪孟楷提醒，主委發言應要謹慎，答詢也要謹慎，運安會報告內容指出，初步了解肇事車輛可能電池有問題，目前調查下來到底是電池問題比較多，還是充電問題比較多？

林信得表示，電動公車主要是電控、電器、電池等3大部分，而電池模組是目前的調查重點。洪孟楷說，調查出來應要有精進改善方案，調查報告出來後要看到完整報告，該改善的就要改善，要給交通部及相關單位建議及檢討，畢竟這攸關到全民安危。

