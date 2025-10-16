「風神」最快明生成 周日起颱風+東北季風「共伴效應」 豪大雨急降溫

最近的天氣屬於穩定、高溫炎熱的型態，中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒今天表示，接下來天氣要比較明顯的轉變，預估在周六晚上之後，隨著東北季風增強，以及南邊有熱帶擾動帶來的外圍環流影響，天氣上轉為比較不穩定，尤其在迎風面北部、東半部容易有陣雨。其中，北部、宜蘭、花蓮可能有些局部豪雨發生機率。

台灣上空目前雲量偏少，李孟軒表示，主要還是受到太平洋高壓影響之下，天氣比較穩定，中午過後有局部午後雷陣雨，迎風面偏東風的情況之下有些零星降雨情形。

李孟軒表示，南邊的熱帶系統，目前整體強度還是低氣壓，結構整合中，預估未來強度有增強為熱帶性低氣壓或颱風的機率，移動方向大致朝偏西到西北西。

熱帶系統的走向，李孟軒表示，今天到晚上之後，它就有機會增強為熱帶性低氣壓的強度，到了明天有機會進一步增強為輕度颱風，也將是今年第24號颱風「風神」。未來將朝偏西到西北西的方向，周六左右就會來到菲律賓呂宋島的東方近海。

李孟軒表示，而周六晚上開始，北邊有些冷空氣要逐漸南下過程，所以台灣附近的風場當晚之後轉為偏東北風環境。周日預估已經形成颱風，通過呂宋島到巴士海峽這一段的時間點，路徑上還是有不確定性，可能再偏南一些，或是偏巴士海峽、再靠近台灣一點，這關係到到它的外圍環流影響台灣的程度。

周日之後有東北季風持續南下，李孟軒表示，東北風和颱風可能帶來的東南風，在台灣東北部的海面上可能就會有一個輻合的區域，滯留鋒所在地方可能降雨相對比較明顯且持續，也就是和東北季風有共伴效應。留意在偏東北部這一帶，雨勢就會明顯、持續的情形。

李孟軒表示，這樣的天氣配置大致上會持續到下周二，颱風移動到下周一、下周二可能相對比較緩慢一點，到時候位置可能在台灣西南部外海。同樣的，東北風和它帶來的一些東南風，仍然在台灣東北側這一帶有機會出現共伴效應的情況。一直要到下周三，颱風逐漸往西南方向遠離、減弱，這時候台灣附近的降雨才有機會較為趨緩一些。

未來1周降雨趨勢，李孟軒表示，周六白天之前雨量偏少，天氣比較穩定，大致上偏東風環境，迎風面主要在宜蘭、基隆北海岸、大台北山區，可能有局部短暫陣雨，花東、恆春半島可能有降雨情形。另外在明天過後，山區和嘉義以南地區也可能有零星雨勢。

李孟軒表示，預計到了周六晚上之後，隨著東北季風增強，在迎風面大台北地區和宜蘭，降雨趨勢就會開始增加。周日之後，就要留意天氣上比較不穩定，主要是受到東北季風影響，以及南邊可能是颱風帶來的外圍環流，交互作用之下，在北部、東半部基本上容易有陣雨情形，其中在北部、宜蘭、花蓮除了有大雨之外，有可能出現局部豪雨現象。東南部地區、中南部山區也可能有局部大雨情形，其他地方也會有短暫陣雨。

降雨趨勢預估周日開始逐漸增加，李孟軒表示，然後到了下周一、下周二這兩天是降雨最為明顯的時候。下周三隨著颱風逐漸遠離、減弱，降雨的量可能會少一些，但在宜蘭、花蓮一帶可能還是會有局部豪雨發生的機率。

李孟軒表示，周日之後，整體的天氣就會有明顯的轉變，尤其迎風面北部和東半部地區降雨相當明顯。

未來1周溫度也會有兩階段變化，李孟軒表示，周六之前氣溫偏高，高溫大致上在32度以上，尤其在北部、中南部近山區可能會有局部36度以上高溫。預計周日東北季風南下之後，溫度也會明顯轉變，北部和東半部高溫下降6至7度左右，白天高溫剩下28度上下。

李孟軒表示，中南部周日氣溫還沒有太大變化，但是到了下周一也會有明顯下降情形，不到30度的情況，北部可能下周一的整天溫度在24、25度，氣溫偏涼。預估到下周三，氣溫才有稍微再回升的趨勢。但是整體上，周日之後受到東北季風影響，降雨狀況比較明顯，感受上比較偏涼。

周六之前注意高溫，多補充水分，周日之後開始轉涼。李孟軒表示，降雨部分從周六晚上開始增加，北部、宜蘭、花蓮地區可能會有大雨或局部豪雨機率，台東地區和中南部山區可能會有局部大雨。周日開始因為東北風和颱風外圍環流帶來比較強的風力，台灣和各離島沿海的風浪明顯轉大，也會有長浪發生的情況，前往海邊要注意安全。

至於颱風消息，李孟軒表示，低氣壓有機會今晚增強為熱帶性低氣壓，進一步增強為颱風「風神」，最快在明天之後。強度預估為輕度颱風，但強度和路徑上仍有很大的不確定性，持續觀察。