快訊

曾替蔡依林、蕭亞軒改名…知名命理師卜陽睡夢中離世 太太悲痛證實噩耗

堂本光一被爆將結婚！交往10年女方退社、刪IG疑為婚前準備

川普「以北京制北京」策略曝！美國產業政策大轉向 政府擬增持股7產業

子宮肌瘤如拳頭大！35歲準新娘接受手術「無痕」化解不孕危機

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師謝昌興說明，達文西手術中，內視鏡看到9公分大子宮肌瘤（黃圈處）等9顆肌瘤。圖／澄清醫院提供
醫師謝昌興說明，達文西手術中，內視鏡看到9公分大子宮肌瘤（黃圈處）等9顆肌瘤。圖／澄清醫院提供

一位35歲準新娘擔心多顆子宮肌瘤影響受孕，且長期苦於頻尿、便秘，經接受達文西微創手術，由肚臍進入手術後，取出9顆大小不一肌瘤，其中最大肌瘤直徑約9公分，如拳頭大，手術傷口隱藏在肚臍裡，助她化解不孕危機，安心迎接婚姻生活。

這名準新娘長年有頻尿、便秘困擾，尤其在排卵期肚子脹得很不舒服，多年前曾接受婦產科診所超音波檢查發現多顆肌瘤，建議她最好到醫院進一步處理，她直至婚期將近，怕影響受孕，經人介紹向澄清醫院婦產科醫師謝昌興求診。

謝昌興表示，子宮肌瘤，屬於雌激素敏感的腫瘤，是女性最常見的良性婦科腫瘤。如果年紀輕就長了子宮肌瘤，因體內雌激素較旺盛，雌激素會刺激肌瘤快速長大，這名患者的子宮肌瘤又多又大，與年紀較輕應有所關連。隨著肌瘤長大女性35歲45歲，是子宮肌瘤最常見的年齡。

患者經詳細檢查發現，子宮肌瘤長在子宮璧裡並往外生長，造成子宮形狀外觀禿出很多大小不一的圓禿狀。經與醫師討論後，患者接受達文西手臂手術。

謝昌興表示，這類型的子宮肌瘤，經手術後，子宮的功能正常，自然受孕自然生產沒有問題。

謝昌興說明，達文西手臂手術是在肚臍畫開一個3公分傷口，由達文西手臂進入腹腔，切除肌瘤，縫合傷口，再將過大肌瘤切割成小塊，從肚臍小傷口取出，術後縫合肚臍小傷口，癒後還真的看不出來有傷口存在，手術後住院三天出院後，該患者就上班工作。

謝昌興醫師強調，他從事婦科手術30幾年，子宮肌瘤手術由憑藉著眼力和手感的開腹手術，再發展至多孔微創手術，再到單孔微創手術，如今已用達文輔助手臂單孔手術，只要一個隱藏在肚臍的小傷口就可以完成子宮肌瘤手術，手術方式的演進朝著傷口越開越小、越開越少的方向發展。

子宮肌瘤 微創手術 患者

延伸閱讀

腫瘤吃掉下顎 台大一天完成下巴重建

創櫃菁英選拔 生技醫療聚光

子宮肌瘤大如籃球…「這」手術讓傷口從20公分剩2公分 取出4公斤重子宮

出生3天因罕病先天性橫膈膜疝氣開刀 台大雲林分院今為幸運寶寶慶生

相關新聞

亦捷客運欠薪！苗栗12條路線今無預警全數停駛 家長學生炸鍋

亦捷公司在苗栗縣接駛的客運路線今天無預警停駛，造成許多通勤學生無法正常搭車上學，地方一片譁然，經縣府緊急調查受影響的路線...

高鐵寧靜車廂挨轟厭童 最新勸導方式曝光 改口頭提醒「柔性引導」

台灣高鐵寧靜車廂政策，引發家長及親子團體不滿，高鐵公司緊急撤圖卡，風波仍難平息，高鐵公司今天指出，統計至10月13日勸導...

風神颱風估周六生成 賈新興指這時將降溫 東北季風影響至光復連假

持續高溫炎熱天氣，不過，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Ch...

黃金博物館鎮館之寶「220公斤大金磚」 價值飆破9億

金價持續飆高，新北市黃金博物館鎮館之寶「220公斤大金磚」昨天市值突破9億元，館方除24小時警戒，保險費也逐年調漲。

高鐵寧靜車廂引爆親子乘客壓力！她指從「命名就錯了」 提2點建議改進

台灣高鐵自9月22日起推行「寧靜車廂」措施，盼提供乘客更安靜的乘車體驗。然而政策上路後，不少家長指出，明明嬰幼兒並未被列入限制對象，卻仍在車上遭異樣眼光甚至責難，掀起「寧靜車廂不親子」爭議。

準「風神」颱風1路徑可能性最大 與東北季風共伴效應此時風雨最劇烈

熱帶擾動96W逐漸增強，預期將形成熱帶性低氣壓，最快周五增強為風神颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。