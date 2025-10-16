子宮肌瘤如拳頭大！35歲準新娘接受手術「無痕」化解不孕危機

一位35歲準新娘擔心多顆子宮肌瘤影響受孕，且長期苦於頻尿、便秘，經接受達文西微創手術，由肚臍進入手術後，取出9顆大小不一肌瘤，其中最大肌瘤直徑約9公分，如拳頭大，手術傷口隱藏在肚臍裡，助她化解不孕危機，安心迎接婚姻生活。

這名準新娘長年有頻尿、便秘困擾，尤其在排卵期肚子脹得很不舒服，多年前曾接受婦產科診所超音波檢查發現多顆肌瘤，建議她最好到醫院進一步處理，她直至婚期將近，怕影響受孕，經人介紹向澄清醫院婦產科醫師謝昌興求診。

謝昌興表示，子宮肌瘤，屬於雌激素敏感的腫瘤，是女性最常見的良性婦科腫瘤。如果年紀輕就長了子宮肌瘤，因體內雌激素較旺盛，雌激素會刺激肌瘤快速長大，這名患者的子宮肌瘤又多又大，與年紀較輕應有所關連。隨著肌瘤長大女性35歲45歲，是子宮肌瘤最常見的年齡。

患者經詳細檢查發現，子宮肌瘤長在子宮璧裡並往外生長，造成子宮形狀外觀禿出很多大小不一的圓禿狀。經與醫師討論後，患者接受達文西手臂手術。

謝昌興表示，這類型的子宮肌瘤，經手術後，子宮的功能正常，自然受孕自然生產沒有問題。

謝昌興說明，達文西手臂手術是在肚臍畫開一個3公分傷口，由達文西手臂進入腹腔，切除肌瘤，縫合傷口，再將過大肌瘤切割成小塊，從肚臍小傷口取出，術後縫合肚臍小傷口，癒後還真的看不出來有傷口存在，手術後住院三天出院後，該患者就上班工作。

謝昌興醫師強調，他從事婦科手術30幾年，子宮肌瘤手術由憑藉著眼力和手感的開腹手術，再發展至多孔微創手術，再到單孔微創手術，如今已用達文輔助手臂單孔手術，只要一個隱藏在肚臍的小傷口就可以完成子宮肌瘤手術，手術方式的演進朝著傷口越開越小、越開越少的方向發展。