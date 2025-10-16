亦捷客運欠薪！苗栗12條路線今無預警全數停駛 家長學生炸鍋

亦捷公司在苗栗縣接駛的客運路線今天無預警停駛，造成許多通勤學生無法正常搭車上學，地方一片譁然，經縣府緊急調查受影響的路線情況，發現縣內12條亦捷行駛的路線全數「停擺」，已請新竹監理所協助處理，爭取在下午恢復客運行駛。

今天清晨包括銅鑼、三義、大湖等多處鄉鎮都發生亦捷客運班車停駛，學生苦等多時，還是等不到班車，只能自行設法找其他交通工具前往學校，許多家長接到兒女的電話，也是焦急萬分，透過臉書社群反映，怨言不斷，也有人。

立委邱鎮軍表示，經向監理單位了解，亦捷公司因欠薪，導致駕駛不滿，亦捷昨天向駕駛表明先發三分之一，今天再發三分之二欠薪，但雙方沒有達成共識，導致今天司機罷工停駛，苗栗縣多條路線都受影響停駛，這問題嚴重影響縣內鄉親、學子通勤，他將邀公路局等單位協調，要求徹底解決問題。

縣府秘書長陳斌山表示，經工務處上午調查回報，今日亦捷客運無預警停駛，影響縣內大湖、獅潭、銅鑼、公館、三義、西湖、通霄共計12條路線通勤縣民不便；經與亦捷公司連繫，亦捷因薪資發放問題造成駕駛員罷駛，預計上午10點在苗栗總站與苗栗監理站向駕駛人員溝通，縣府已請邱鎮軍立委協助派員協助處理，期望下午能恢復行駛。