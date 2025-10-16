快訊

曾替蔡依林、蕭亞軒改名…知名命理師卜陽睡夢中離世 太太悲痛證實噩耗

堂本光一被爆將結婚！交往10年女方退社、刪IG疑為婚前準備

川普「以北京制北京」策略曝！美國產業政策大轉向 政府擬增持股7產業

聽新聞
0:00 / 0:00

亦捷客運欠薪！苗栗12條路線今無預警全數停駛 家長學生炸鍋

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
亦捷公司在苗栗縣接駛的客運路線，今天「無預警」停駛，造成許多通勤學生無法正常搭車上學，亦捷方面臨時停出公告。圖／取自臉書
亦捷公司在苗栗縣接駛的客運路線，今天「無預警」停駛，造成許多通勤學生無法正常搭車上學，亦捷方面臨時停出公告。圖／取自臉書

亦捷公司在苗栗縣接駛的客運路線今天無預警停駛，造成許多通勤學生無法正常搭車上學，地方一片譁然，經縣府緊急調查受影響的路線情況，發現縣內12條亦捷行駛的路線全數「停擺」，已請新竹監理所協助處理，爭取在下午恢復客運行駛。

今天清晨包括銅鑼、三義、大湖等多處鄉鎮都發生亦捷客運班車停駛，學生苦等多時，還是等不到班車，只能自行設法找其他交通工具前往學校，許多家長接到兒女的電話，也是焦急萬分，透過臉書社群反映，怨言不斷，也有人。

立委邱鎮軍表示，經向監理單位了解，亦捷公司因欠薪，導致駕駛不滿，亦捷昨天向駕駛表明先發三分之一，今天再發三分之二欠薪，但雙方沒有達成共識，導致今天司機罷工停駛，苗栗縣多條路線都受影響停駛，這問題嚴重影響縣內鄉親、學子通勤，他將邀公路局等單位協調，要求徹底解決問題。

縣府秘書長陳斌山表示，經工務處上午調查回報，今日亦捷客運無預警停駛，影響縣內大湖、獅潭、銅鑼、公館、三義、西湖、通霄共計12條路線通勤縣民不便；經與亦捷公司連繫，亦捷因薪資發放問題造成駕駛員罷駛，預計上午10點在苗栗總站與苗栗監理站向駕駛人員溝通，縣府已請邱鎮軍立委協助派員協助處理，期望下午能恢復行駛。

邱鎮軍 苗栗縣 新竹

延伸閱讀

挨批偽善…賴總統稱加碼補助災民房屋修繕 賑災基金會證實：用善款付的

黨主席辯論場數超過總統大選…18藍委籲停止 全力投入花蓮救災

影／苗栗毒品人口無差別持利刃攻擊他人 立委邱鎮軍：必須嚴懲

影／郝龍斌選國民黨主席要當吳伯雄2.0 苗栗縣長鍾東錦大推郝最有客家味

相關新聞

亦捷客運欠薪！苗栗12條路線今無預警全數停駛 家長學生炸鍋

亦捷公司在苗栗縣接駛的客運路線今天無預警停駛，造成許多通勤學生無法正常搭車上學，地方一片譁然，經縣府緊急調查受影響的路線...

高鐵寧靜車廂挨轟厭童 最新勸導方式曝光 改口頭提醒「柔性引導」

台灣高鐵寧靜車廂政策，引發家長及親子團體不滿，高鐵公司緊急撤圖卡，風波仍難平息，高鐵公司今天指出，統計至10月13日勸導...

風神颱風估周六生成 賈新興指這時將降溫 東北季風影響至光復連假

持續高溫炎熱天氣，不過，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Ch...

黃金博物館鎮館之寶「220公斤大金磚」 價值飆破9億

金價持續飆高，新北市黃金博物館鎮館之寶「220公斤大金磚」昨天市值突破9億元，館方除24小時警戒，保險費也逐年調漲。

高鐵寧靜車廂引爆親子乘客壓力！她指從「命名就錯了」 提2點建議改進

台灣高鐵自9月22日起推行「寧靜車廂」措施，盼提供乘客更安靜的乘車體驗。然而政策上路後，不少家長指出，明明嬰幼兒並未被列入限制對象，卻仍在車上遭異樣眼光甚至責難，掀起「寧靜車廂不親子」爭議。

準「風神」颱風1路徑可能性最大 與東北季風共伴效應此時風雨最劇烈

熱帶擾動96W逐漸增強，預期將形成熱帶性低氣壓，最快周五增強為風神颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。