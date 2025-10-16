林保署2026年月曆超Q！「阡陌之森」精選全台12條生態地景 預購時間出爐

農業部林業及自然保育署2026年月曆以插畫呈現，繪製生物棲地串聯生態綠網，今天起至28日開放線上預購。

林保署發布新聞稿，2018年開始推動國土生態綠色網絡建置，已在全台灣規劃45條以農田生態系與森林綠帶、水系藍帶交織而成的「國土綠網保育軸帶」，2026年的月曆，精選12條各有不同生態與地景特色的軸帶，以「阡陌之森」為主題，邀請5名插畫家繪製。

林保署說，2026年月曆可從5名繪師的創意視角，想像自己從鬱閉的森林探出頭，穿過剛收割的農地、越過溪流淺灘，縱橫在阡陌之間自在棲存，也可以從空中鳥瞰到溪流中仰視，還能從海平面眺望到田野間穿行，引領大家一同俯瞰國土生態綠網串起的阡陌地景與里山里海多元生態。月曆即日起至28日晚間12時開放線上預購，月曆與桌曆均限時不限量。

林保署說，國土綠網保育軸帶如同小血管與微血管，能讓中央脊梁山脈的國有森林與周邊淺山、平原、海岸相互串聯進而形成生態網絡，是台灣未來永續發展的重要基盤。

林保署也公開部分月份的構圖與設計理念，1月「眾生有田」邀請知名插畫家洪添賢，以黑鳶的視角描繪東北角雙溪流域的壯麗景觀；2月「赤蛙樂園」由曾榮獲義大利波隆那插畫大獎的吳欣芷繪製，她以筆觸展現北海岸金山清水濕地，遠眺七星山的壯闊景色；3月「候鳥機場」是吳怡欣透過插秧的手，展現蘭陽平原與蘭陽溪孕育生命的奇蹟。

7月「千塘之歌」，由林家棟以細膩筆觸俯瞰桃園台地，呈現星光點點的埤塘景致；鄒駿昇創作8月的「為虎護山」，苗南丘陵淺山化作大石虎融合山林與樹叢，象徵默默守護生態。

林保署2026月曆的實體與線上預購通路，包括國家書店、五南文化廣場、友善書業合作社、森林好好玩。