快訊

曾替蔡依林、蕭亞軒改名…知名命理師卜陽睡夢中離世 太太悲痛證實噩耗

堂本光一被爆將結婚！交往10年女方退社、刪IG疑為婚前準備

川普「以北京制北京」策略曝！美國產業政策大轉向 政府擬增持股7產業

林保署2026年月曆超Q！「阡陌之森」精選全台12條生態地景 預購時間出爐

中央社／ 台北16日電
農業部林業及自然保育署2026年月曆以插畫呈現，繪製生物棲地串聯生態綠網，今天起至28日開放線上預購。圖／取自林業及自然保育署
農業部林業及自然保育署2026年月曆以插畫呈現，繪製生物棲地串聯生態綠網，今天起至28日開放線上預購。圖／取自林業及自然保育署

農業部林業及自然保育署2026年月曆以插畫呈現，繪製生物棲地串聯生態綠網，今天起至28日開放線上預購。

林保署發布新聞稿，2018年開始推動國土生態綠色網絡建置，已在全台灣規劃45條以農田生態系與森林綠帶、水系藍帶交織而成的「國土綠網保育軸帶」，2026年的月曆，精選12條各有不同生態與地景特色的軸帶，以「阡陌之森」為主題，邀請5名插畫家繪製。

林保署說，2026年月曆可從5名繪師的創意視角，想像自己從鬱閉的森林探出頭，穿過剛收割的農地、越過溪流淺灘，縱橫在阡陌之間自在棲存，也可以從空中鳥瞰到溪流中仰視，還能從海平面眺望到田野間穿行，引領大家一同俯瞰國土生態綠網串起的阡陌地景與里山里海多元生態。月曆即日起至28日晚間12時開放線上預購，月曆與桌曆均限時不限量。

林保署說，國土綠網保育軸帶如同小血管與微血管，能讓中央脊梁山脈的國有森林與周邊淺山、平原、海岸相互串聯進而形成生態網絡，是台灣未來永續發展的重要基盤。

林保署也公開部分月份的構圖與設計理念，1月「眾生有田」邀請知名插畫家洪添賢，以黑鳶的視角描繪東北角雙溪流域的壯麗景觀；2月「赤蛙樂園」由曾榮獲義大利波隆那插畫大獎的吳欣芷繪製，她以筆觸展現北海岸金山清水濕地，遠眺七星山的壯闊景色；3月「候鳥機場」是吳怡欣透過插秧的手，展現蘭陽平原與蘭陽溪孕育生命的奇蹟。

7月「千塘之歌」，由林家棟以細膩筆觸俯瞰桃園台地，呈現星光點點的埤塘景致；鄒駿昇創作8月的「為虎護山」，苗南丘陵淺山化作大石虎融合山林與樹叢，象徵默默守護生態。

林保署2026月曆的實體與線上預購通路，包括國家書店、五南文化廣場、友善書業合作社、森林好好玩。

月曆 國土 插畫家

延伸閱讀

警推2026公益寫真月曆 所得將用於照顧警犬...地方分局只有他入選

2025聖誕倒數月曆推薦！YSL、LUSH搶先看

愛彼150周年長知識！全新精裝書《時計 : 傳奇與匠心》禮讚製表藝術

明年度的中華郵政月曆亮相 盡現「台灣之美」

相關新聞

亦捷客運欠薪！苗栗12條路線今無預警全數停駛 家長學生炸鍋

亦捷公司在苗栗縣接駛的客運路線今天無預警停駛，造成許多通勤學生無法正常搭車上學，地方一片譁然，經縣府緊急調查受影響的路線...

高鐵寧靜車廂挨轟厭童 最新勸導方式曝光 改口頭提醒「柔性引導」

台灣高鐵寧靜車廂政策，引發家長及親子團體不滿，高鐵公司緊急撤圖卡，風波仍難平息，高鐵公司今天指出，統計至10月13日勸導...

風神颱風估周六生成 賈新興指這時將降溫 東北季風影響至光復連假

持續高溫炎熱天氣，不過，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Ch...

黃金博物館鎮館之寶「220公斤大金磚」 價值飆破9億

金價持續飆高，新北市黃金博物館鎮館之寶「220公斤大金磚」昨天市值突破9億元，館方除24小時警戒，保險費也逐年調漲。

高鐵寧靜車廂引爆親子乘客壓力！她指從「命名就錯了」 提2點建議改進

台灣高鐵自9月22日起推行「寧靜車廂」措施，盼提供乘客更安靜的乘車體驗。然而政策上路後，不少家長指出，明明嬰幼兒並未被列入限制對象，卻仍在車上遭異樣眼光甚至責難，掀起「寧靜車廂不親子」爭議。

準「風神」颱風1路徑可能性最大 與東北季風共伴效應此時風雨最劇烈

熱帶擾動96W逐漸增強，預期將形成熱帶性低氣壓，最快周五增強為風神颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。