罹乳癌、腦轉移雙打擊 她抗癌環遊世界：生病後更要愛自己

50歲的惠惠（化名）4年前接連面對罹患第三期HER2乳癌，與腦轉移的雙重打擊，但病魔沒擋住她踏上環遊世界的腳步。惠惠近日在癌症希望基金會舉辦的「乳癌治療全方面指南」學習營中分享抗癌心路，鼓勵癌友「生病後，更要愛自己」。

這場學習營，邀請到癌友現身分享，並邀集台中慈濟乳房醫學中心主任林金瑤、台中榮總乳房腫瘤外科主任洪志強、中國附醫乳房外科主治醫師廖庭儀介紹乳癌治療新趨勢，並解答癌友疑問。

頂著一頭俐落短髮惠惠，臉上始終掛著笑容，向癌友分享她的抗癌心路歷程，她在2021年12月確診第三期HER2乳癌，她勇敢面對治療副作用，剃光頭髮並透過醫院的假髮服務維持自信。

惠惠表示，即使癌細胞在2023年轉移至腦部，她沒有因此停下腳步，反而積極展開一場又一場的旅行，與好友相聚、運動揮桿，繼續擁抱生活。

惠惠指出，她感謝台中慈濟林金瑤主任的專業團隊，並強調，「生病後，更要愛自己，保持飲食均衡、照顧身心，用最好的心態走完一生。」她與丈夫甚至約定了專屬「愛的密語」，未來若走到安寧階段，只需一個暗號，便能傳遞「我愛你」。