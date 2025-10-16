快訊

從AI診斷到免疫療法 長庚醫學周今起登場 匯集千名專家討論醫學新局

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
長庚醫學周今年邁入第十七屆，今起至19日於林口長庚紀念醫院登場。圖／長庚醫院提供
長庚醫學周今年邁入第十七屆，今起至19日於林口長庚紀念醫院登場。圖／長庚醫院提供

為延續長庚醫院創辦人王永慶追求卓越的精神，長庚醫療體系年度學術盛會「長庚醫學周」今年邁入第十七屆，從今起至19日於林口長庚紀念醫院登場，主題為「癌症醫學領航：創新、挑戰、卓越」，為期四天的醫學周，預計吸引超過2500位國內外專家學者參與，聚焦癌症醫學、實證研究與智慧醫療等前沿議題。

長庚醫院指出，長庚醫學周自創辦以來，是以台灣醫學界最具指標性的年度盛作為定位，打造跨科別、跨領域的學術交流平台，推動臨床與研究整合，激盪創新思維。今年的長庚醫學周總計有36位國際講者與150位國內專家，來自美國、英國、瑞士、日本、南韓與新加坡等國，分享全球最新的醫學研究。

長庚醫院表示，今年延續王永慶先生「取之社會、用之社會」的理念，主會議特別聚焦癌症防治與臨床創新，邀集內科、外科、放射治療、基因診斷等領域專家，分享最新研究與臨床成果。三場主題演講由日本京都大學西川裕義教授、美國史丹佛大學Matthew Frank教授，以及瑞士洛桑大學何秉志教授主講，其中，西川教授為是今年諾貝爾獎得主坂口志文教授的學脈傳人，長年專研免疫細胞研究，講題備受關注。

2025長庚醫學週內容涵蓋教育、臨床、研究與科技等多面向。10月16日舉辦醫學教育工作坊與癌症公共論壇，探討醫學生培育、臨床教學創新與精準篩檢政策；17日登場的醫療資訊與研究研討會，介紹AI輔助診斷、電子病歷整合與智慧醫院經驗，並展示乳癌、食道癌手術示範。18日至19日則由「長庚實證日」及「癌症醫學研討會」壓軸登場，聚焦臨床應用與工具創新，涵蓋肝癌、肺癌、兒癌、婦癌等11大癌別治療新趨勢。

長庚醫院表示，長庚醫學周象徵醫療體系對社會責任的實踐，期望透過跨界交流，開創癌症醫學與智慧醫療新局，延續王永慶先生「以人為本、追求卓越」的願景。

醫學 長庚 癌症

相關新聞

亦捷客運欠薪！苗栗12條路線今無預警全數停駛 家長學生炸鍋

亦捷公司在苗栗縣接駛的客運路線今天無預警停駛，造成許多通勤學生無法正常搭車上學，地方一片譁然，經縣府緊急調查受影響的路線...

高鐵寧靜車廂挨轟厭童 最新勸導方式曝光 改口頭提醒「柔性引導」

台灣高鐵寧靜車廂政策，引發家長及親子團體不滿，高鐵公司緊急撤圖卡，風波仍難平息，高鐵公司今天指出，統計至10月13日勸導...

風神颱風估周六生成 賈新興指這時將降溫 東北季風影響至光復連假

持續高溫炎熱天氣，不過，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Ch...

黃金博物館鎮館之寶「220公斤大金磚」 價值飆破9億

金價持續飆高，新北市黃金博物館鎮館之寶「220公斤大金磚」昨天市值突破9億元，館方除24小時警戒，保險費也逐年調漲。

高鐵寧靜車廂引爆親子乘客壓力！她指從「命名就錯了」 提2點建議改進

台灣高鐵自9月22日起推行「寧靜車廂」措施，盼提供乘客更安靜的乘車體驗。然而政策上路後，不少家長指出，明明嬰幼兒並未被列入限制對象，卻仍在車上遭異樣眼光甚至責難，掀起「寧靜車廂不親子」爭議。

準「風神」颱風1路徑可能性最大 與東北季風共伴效應此時風雨最劇烈

熱帶擾動96W逐漸增強，預期將形成熱帶性低氣壓，最快周五增強為風神颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職...

