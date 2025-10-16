從AI診斷到免疫療法 長庚醫學周今起登場 匯集千名專家討論醫學新局

為延續長庚醫院創辦人王永慶追求卓越的精神，長庚醫療體系年度學術盛會「長庚醫學周」今年邁入第十七屆，從今起至19日於林口長庚紀念醫院登場，主題為「癌症醫學領航：創新、挑戰、卓越」，為期四天的醫學周，預計吸引超過2500位國內外專家學者參與，聚焦癌症醫學、實證研究與智慧醫療等前沿議題。

長庚醫院指出，長庚醫學周自創辦以來，是以台灣醫學界最具指標性的年度盛作為定位，打造跨科別、跨領域的學術交流平台，推動臨床與研究整合，激盪創新思維。今年的長庚醫學周總計有36位國際講者與150位國內專家，來自美國、英國、瑞士、日本、南韓與新加坡等國，分享全球最新的醫學研究。

長庚醫院表示，今年延續王永慶先生「取之社會、用之社會」的理念，主會議特別聚焦癌症防治與臨床創新，邀集內科、外科、放射治療、基因診斷等領域專家，分享最新研究與臨床成果。三場主題演講由日本京都大學西川裕義教授、美國史丹佛大學Matthew Frank教授，以及瑞士洛桑大學何秉志教授主講，其中，西川教授為是今年諾貝爾獎得主坂口志文教授的學脈傳人，長年專研免疫細胞研究，講題備受關注。

2025長庚醫學週內容涵蓋教育、臨床、研究與科技等多面向。10月16日舉辦醫學教育工作坊與癌症公共論壇，探討醫學生培育、臨床教學創新與精準篩檢政策；17日登場的醫療資訊與研究研討會，介紹AI輔助診斷、電子病歷整合與智慧醫院經驗，並展示乳癌、食道癌手術示範。18日至19日則由「長庚實證日」及「癌症醫學研討會」壓軸登場，聚焦臨床應用與工具創新，涵蓋肝癌、肺癌、兒癌、婦癌等11大癌別治療新趨勢。

長庚醫院表示，長庚醫學周象徵醫療體系對社會責任的實踐，期望透過跨界交流，開創癌症醫學與智慧醫療新局，延續王永慶先生「以人為本、追求卓越」的願景。