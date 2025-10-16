高鐵寧靜車廂引爆親子乘客壓力！她指從「命名就錯了」 提2點建議改進

台灣高鐵自9月22日起推行「寧靜車廂」措施，盼提供乘客更安靜的乘車體驗。然而政策上路後，不少家長指出，明明嬰幼兒並未被列入限制對象，卻仍在車上遭異樣眼光甚至責難，掀起「寧靜車廂不親子」爭議。

網紅「廣告小妹」在臉書發文，認為高鐵的寧靜車廂一開始就「命名錯誤」。她指出，當車廂被命名為寧靜車廂時，乘客自然會期待一個「完全不被打擾的環境」，哪怕規定沒有禁止嬰幼兒，也容易形成誤解與對立。

她提出2點建議，高鐵不應讓整列車都成為寧靜車廂，而是僅限部分車廂，並設立供家長哄小孩或旅客通話聊天的區域，讓不同需求的乘客可以「互不打擾，也能互相打擾」。

她也呼籲大家能多些同理心，「你我都可以選擇捍衛自身權益到底，但也能為彼此讓出一點權益、一點不便。旅程會更愉快，不是嗎？」

針對寧靜車廂措施挨轟厭童惹議，高鐵回應指出，政策實施以來，約九成民眾支持寧靜車廂理念，顯示社會對安靜乘車環境已有高度共識。公司將持續推廣「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」等乘車禮儀，並自即日起取消「網袋寧靜車廂小卡」，車安人員改採「口頭提醒」，並以「柔性引導」為主要勸導方式。