快訊

女童溺斃幼兒園內生態池 靖娟基金會：環境安全最基礎

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心，上周驚傳幼童溺斃悲劇，一名1歲半女童疑自行爬向園區內約25公分深的生態池，不慎跌入水中，經送醫搶救仍不治。圖／家長提供
新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心，上周驚傳幼童溺斃悲劇，一名1歲半女童疑自行爬向園區內約25公分深的生態池，不慎跌入水中，經送醫搶救仍不治。圖／家長提供

新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心發生幼童溺斃，一名1歲半女童跌落園內約25公分深生態池，送醫不治，托嬰環境釀命案難預警？有家長指控園內生態池早有孩童跌落紀錄，質疑造景形同陷阱。專家認為幼兒照護採「一對多照護」模式，更應嚴格控管場域安全。

靖娟兒童安全文教基金會指出，2歲以下幼兒身高約僅75至88公分，重心不穩、探索慾強，他們會主動靠近閃亮、流動或會反光的物體，卻尚未具備危險辨識與自我保護能力，這時若環境設計存在漏洞，照顧者又未能即時察覺孩子動向，就可能在短短幾秒內釀成無法挽回的悲劇。

基金會執行長許雅荏受訪說明，幼兒照顧上，環境與人為都很關鍵，在園所內，因托嬰中心與幼兒園皆屬「一對多」照顧的型態，因此幼兒平時活動的範圍，環境的安全防護更顯重要，更不能導致重傷或死亡結果。

許雅荏強調，這個年齡層的幼兒因身形，容易跌倒、墜落，環境的安全基礎很重要。若是會帶幼兒到園所外的場域活動，則人為照顧的占比更顯關鍵，此案更因環境與照護雙重防線層層失靈，導致憾事。

許雅荏說，多數托嬰中心的空間為室內，若托嬰中心與幼兒園隸屬同一機構，且托嬰中心的嬰幼兒會到幼兒園的場域活動，園方就該重新檢視設備的孔洞、間隙、護欄高度及防護設施等是否完善，環境安全是最基礎的要求。

竹縣議員吳旭智則說，帶學步兒外出散步，讓孩子進行大肌肉活動，這對他們的發展有其必要性。但園方雖稱生態池是滯洪池，其設計和防護是否符合幼兒安全規範，縣府必須給出明確解釋與指導原則。

吳旭智指出， 事件中，老師未能及時發現女童落單，暴露出照護流程的疏失。但追究責任的同時，更要看見第一線托育人員的困境，並提供支持，包含加強托育人員的在職訓練，特別是針對學步兒的「危機辨識」與「緊急應變」能力。

托嬰 幼兒園 托育

