黃小玫NK/T細胞淋巴癌逝「與EB病毒有關」 基因醫師：我們都感染過

聯合新聞網／ 綜合報導
黃小玫。圖／好韻多多提供
黃小玫。圖／好韻多多提供

34歲創作歌手黃小玫因罕見疾病「NK/T細胞淋巴癌」病逝，基因醫師張家銘指出，這個罕見癌症背後的原因，不只是醫學問題，更是生活訊號的延伸，因為與我們幾乎每個人都感染過的愛潑斯坦–巴爾病毒（Epstein–Barr virus, EBV）有關。

張家銘在臉書粉專發文指出，黃小玫癌逝是一個警鐘，不是要讓大家害怕病毒，而是提醒我們，我們的身體其實一直在說話，只是過去我們沒聽見。不少民眾身體不適來看診，是因為EB病毒引起的，而且全世界九成以上的成年人都曾感染過EB病毒。

他解釋，EB病毒像個房客，默默住在我們的體內，平時安靜潛伏，不會惹事，然而當我們太累、太亂、太久沒有休息修復時，這位房客就會「現身」，甚至變成主角。

而黃小玫罹患的NK/T細胞淋巴癌是一種特別兇猛的癌症，與EB病毒之間有高度關聯。當病毒活化，會影響免疫細胞的基因調控，透過JAK/STAT、MAPK與NF-κB等訊號通路，讓癌前細胞失控增生，原本應該負責「殺死癌細胞」的自然殺手細胞，反而被病毒綁架，淪為癌細胞本身。

張家銘說，《Frontiers in Oncology》研究指出，EB病毒會誘導BCL2A1和PD-L1等基因的表現，讓癌細胞能逃避免疫監控，進一步惡化病情，生活中長期高壓、熬夜、抽菸、飲食不規律、接觸過多環境毒素的人，往往是病毒活化的溫床。

張家銘進一步表示，病毒不會騙人，也是一面照妖鏡，它會誠實地反映我們的生活狀態，照出我們的生活是否失衡，日常生活，就是免疫力的修復現場。他常對病人說，「免疫不是一場戰爭，而是一種平衡」，如果民眾最近常有喉嚨腫痛久不癒、鼻塞、流鼻血、臉腫、慢性疲倦等情況，請不要忽視。

