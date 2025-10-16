高鐵寧靜車廂挨轟厭童 最新勸導方式曝光 改口頭提醒「柔性引導」

台灣高鐵寧靜車廂政策，引發家長及親子團體不滿，高鐵公司緊急撤圖卡，風波仍難平息，高鐵公司今天指出，統計至10月13日勸導總件數達1萬7146件，近5成反映車廂講電話太大聲；對於圖卡風波及勸導方式，高鐵說，即日起車安人員改採「口頭提醒」，並以「柔性引導」為主要勸導方式。

高鐵寧靜車廂宣導圖卡，造成部分乘客與家長溝通裂痕擴大，高鐵公司董事長史哲昨接受網路節目專訪時，表示沒有把事情說清楚，更道歉「千錯萬錯都是我們的錯」。史哲今赴立法院交通委員會針對寧靜車廂風波做專案報告，交通部長陳世凱原定今出席委員會，但臨時請假改由政務次長伍勝園出席。

根據高鐵公司統計，自9月22日至10月13日止，總勸道件事達1萬7146件，共執行3736班次，平均每車次勸導4.58位旅客，勸道內容為車廂講電話占49％、使用3C未配戴耳機24％、車廂內成人大聲喧嘩27％。

針對親子友善服務部分，高鐵公司表示，為避免社會誤解寧靜車廂政策是針對孩童，已明確對外澄清，強調勸導對象僅限成人不當使用3C或喧嘩行為；孩童、嬰幼兒、及因疾病影響自主能力的旅客不列入勸導範圍。

服務人員仍會持續提供貼紙與貼心安撫協助，陪伴家長一起轉移孩童注意力，共同營造親子友善乘車氛圍；針對家長反映寧靜車廂宣傳圖卡含有針對意味，高鐵也已取消「網袋寧靜車廂小卡」，改以T-Life雜誌柔性宣導，並暫時取下推車原本的「寧靜車廂搖搖牌」，牌面更新設計中。