UCC高薪恐吸走醫院人力？ 石崇良：北市3處班表已滿、無壅塞醫院醫護

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良表示，目前基層醫界響應熱烈，台北市3處UCC班表都已排滿，且沒有容易壅塞醫院的醫師，外界不必憂心。記者林琮恩／攝影
為解決六都大型醫院急診壅塞，衛福部11月起將設「假日急症中心（UCC）」，因應假日基層診所未開診，處理輕急症病人治療需求。不過，UCC開出高薪，醫界擔憂，造成「人才虹吸」現象，醫護人員專職UCC，反導致醫院量能下降。對此，衛福部長石崇良表示，目前基層醫界響應熱烈，台北市3處UCC班表都已排滿，且沒有容易壅塞醫院的醫師轉任，外界不必憂心。

UCC薪資出爐，醫師白班1.5萬元、夜班2萬元，而護理師、藥師、醫事放射師的津貼為白班4000元、夜班6000元。以明年春節連假為例，醫師若連上9天夜班，可領36萬薪水。護理師薪資也很誘人，社群上已有護理人員表示，考慮離職專門擔任UCC護理人員。不過，若醫院人員流向UCC，恐反而導致醫院量能下降，加劇急診壅塞。

石崇良表示，UCC設立是考量周日、連續假日，因基層開診率低，民眾若有緊急就醫需求時，不論輕重症都往急診跑，容易造成急診壅塞情形，依衛福部統計，周日基層診所開診率只有15%，開設UCC處理不危及性命的外傷，兒少發燒、腹瀉等，需要馬上處理的疾病，民眾不須有疾病就往大醫院急診跑，可減少急診壅塞情況。

石崇良說，規劃過程中，各界提出虹吸醫院人力的擔憂，衛福部鼓勵醫事人員，包括不在醫院任職的藥師、醫檢師、放射師等投入UCC，考量醫事人員犧牲假日，無法陪伴家人，因此給予較高津貼，目前各界反應是相當踴躍，各地方醫事人員公會，也都協助號召會員投入，以台北市3處UCC為例，班表均已填滿，且都不是容易壅塞的醫院醫護人員任職，因此不會有「虹吸」現象。

