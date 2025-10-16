颱風不侵台可以放心？ 專家：準風神和東北季風共伴效應 北東將豪大雨

今天持續受太平洋高壓影響，各地為晴時多雲、高溫炎熱，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，預測氣溫約33至36度、低溫約25至28度，大台北與西部內陸較易出現36度以上高溫。午後各山區有局部短暫陣雨或雷雨可能，範圍小、雨時短，但偶有較大雨勢，前往山區留意午後天氣變化，類似天氣型態將維持至明天。

周末天氣方面，林孝儒表示，將隨東北季風南下及菲律賓以東熱帶系統西行，而逐步轉變。周六白天各地仍可維持晴時多雲、炎熱天氣，晚間起隨風速與水氣增加，東北角至東部將率先轉為多雲到陰、局部短暫陣雨。

周日至下周二受東北季風持續影響外，由於目前位於關島西南方的熱帶擾動96W，預測將增強，有機會發展為風神颱風，林孝儒表示，屆時西行通過呂宋島北部陸地一帶進入南海，並持續趨向海南島前進機率最高。

雖然熱帶系統離台灣有一定的距離，不過，林孝儒表示，須特別防範的是，當颱風位於台灣以南西行時，將帶上暖濕的氣流，而同時若北方東北季風也南下，將有機會於北部或至東部有明顯的輻合現象，產生共伴效應，帶來顯著的雨量，預測北部及東部將有豪雨機會。

他說，期間台灣附近也因氣壓梯度力較大，環境風速更為顯著增強，除了受颱風影響有長浪外，沿海風浪也都偏強，前往海邊與海域活動提高警覺。

雖然目前熱帶系統結構偏弱，預報路徑與強度仍有變動性，但林孝儒表示，多數預測將較一致顯示熱帶系統將於台灣以南區域西行，以通過呂宋島北部陸地或至其近海面西行進入南海機會最高。同時東北季風南下，因此將有共伴效應發生機會，使北部至東北部降雨可能更持續且猛烈，持續留意最新預報，預留彈性並備妥替代方案。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。