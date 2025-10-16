準風神颱風侵台機率曝 周日起4天共伴效應威脅北東 3地恐致災劇烈降雨

今天依然受到副熱帶高壓籠罩，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地晴朗炎熱，戶外活動預防熱傷害，西部內陸及山區午後零星雷陣雨。

至於風神颱風何時生成？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶擾動96Ｗ組織性改善中，預計還要2至3天時間整合，才有機會增強為風神颱風。路徑方面仍然沒有太大變化，會先朝菲律賓呂宋島移動，之後遇到槽線東移、高壓減弱，可能短暫北偏進入巴士海峽，隨後東北季風持續增強、颱風減弱，而往西南移動。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，侵襲台灣的機率仍然偏低，但須注意周日至下周三會有共伴效應發生，北部、東部將有持續性的大雨，宜蘭、花蓮、基隆北海岸甚至有劇烈降雨，這幾天趕緊做好防災準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。