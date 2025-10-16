快訊

風神颱風估周六生成 賈新興指這時將降溫 東北季風影響至光復連假

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周六午後至下周六受第二波東北季風影響，新竹以北及宜蘭氣溫明顯下降，北海岸基隆至宜花東易有局部較大雨勢發生的機率。聯合報系資料照
周六午後至下周六受第二波東北季風影響，新竹以北及宜蘭氣溫明顯下降，北海岸基隆至宜花東易有局部較大雨勢發生的機率。聯合報系資料照

持續高溫炎熱天氣，不過，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，周六午後至下周六，有受第二波東北季風影響的機率，新竹以北及宜蘭氣溫明顯下降，北海岸基隆至宜花東留意易有局部較大雨勢發生的機率，新北和宜蘭交界山區以及宜蘭和宜花交界有持續異常降雨發生的機率。

至於颱風消息，賈新興表示，熱帶擾動96Ｗ預估於明天有發展為熱帶性低氣壓的機率，並於周六有增強為風神颱風的趨勢，需觀察其後續發展及其路徑。

天氣趨勢，他說，明天，午後各地山區有零星短暫雨。周六，北海岸、基隆至宜蘭有零星短暫雨，午後受東北季風增強影響，北海岸、基隆、大台北東側、宜花東、恆春至鵝鑾鼻一帶轉有局部短暫雨。周日，有受東北季風及颱風外圍環流影響的機率，新竹以北及宜蘭氣溫明顯下降，北北基宜花東和屏東有局部雨，周日傍晚起至下周一，除彰化以南有零星短暫雨外，其它地區有陣雨。

賈新興表示，下周二，台中以北、宜花東及屏東有陣雨，午後南投以南山區及高雄亦有局部短暫雨。下周三，苗栗以北及宜花仍有局部雨，午後至下周四傍晚，各地有局部短暫雨， 晚起苗栗以南見轉多雲時陰。

下周五起3天光復節連假，賈新興說，下周五，新竹以北及宜花有局部短暫雨，午後台中以北、南投以南山區有局部短暫雨。下周六，南投以北及宜花仍有局部雨，午後各地有局部短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

