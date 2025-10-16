黃金博物館鎮館之寶「220公斤大金磚」 價值飆破9億

金價持續飆高，新北市黃金博物館鎮館之寶「220公斤大金磚」昨天市值突破9億元，館方除24小時警戒，保險費也逐年調漲。

黃金博物館導覽人員賴慧玲昨天帶團體導覽，開場便說，「今天是個大日子，大金磚在今天突破9億」，鎮館之寶「220公斤大金磚」以每公克4174元計算，15日價值衝上9億1953萬餘元，讓參觀民眾忍不住趕快伸手沾沾財氣。

新北市黃金博物館1月至7月入館約18萬人，鎮館之寶大金磚是吸引觀光客的利器。大金磚保護罩左右兩側各有小孔，讓遊客可伸手觸摸金磚，沾沾喜氣、財運，是最有人氣的展品，不只台灣人，日韓觀光客也對大金磚很感興趣。