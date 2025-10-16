台紀錄片「公園」、「侯硐奇譚」獲山形影展兩大獎

2025年山形國際紀錄片影展頒獎典禮今天在山形市中央公民館舉行，台灣紀錄片表現亮眼。蘇育賢執導的「公園」獲國際競賽單元-優秀獎，宋承穎、胡清雅共同執導的「侯硐奇譚」獲亞洲千波萬波單元-獎勵獎。

文化部駐日台灣文化中心發布新聞稿，駐日代表李逸洋表示，台灣紀錄片在山形影展的亮眼表現，不僅展現創作實力，也讓台灣文化在國際間獲得更多注目。文化部長李遠指出，紀錄片真實呈現社會的樣貌與人民的心聲，也展現台灣創作者多元視野及文化深度，文化部將持續支持，讓更多台灣故事被世界看見。

本屆共有來自129個國家地區、1318件作品角逐「國際競賽」單元，最終僅15部入圍；「亞洲千波萬波」單元則自75國、1358件中選出20部。台灣共有「公園」及冼澔楊導演，台、港、法合製的「日泰小食」入圍主競賽單元；莎韻西孟導演的「烤火房的一些夢」與「侯硐奇譚」入圍「亞洲千波萬波」單元。

最終「公園」、「侯硐奇譚」分獲兩項大獎，成績斐然。這是繼2023年蕭美玲「平行世界」之後，台灣紀錄片再度於山形影展獲獎。

「公園」以城市公園為題，觀察老人運動、孩童遊戲、外籍移工聚會等日常，呈現公園作為社會縮影的多樣性，思考公共性與人際關係。「侯硐奇譚」則記錄新北侯硐礦業遺址，透過老礦工回憶與社區記憶，讓廢墟化為承載歷史與情感的空間，展現時間與記憶的交織。「侯硐奇譚」也同時入圍第62屆金馬獎「最佳紀錄短片」。

山形國際紀錄片影展是亞洲首個以紀錄片為核心的國際影展，長年推崇「獨立觀點、人文關懷、扶植新秀」，為亞洲導演心中的紀錄片聖地。駐日台灣文化中心表示，將持續與影展交流，推介更多台灣優秀紀錄片與導演，讓世界透過紀錄片作品更了解台灣。