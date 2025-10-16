晴朗炎熱如夏 周末起變天 北東豪雨轉涼

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天東半部高溫約31、32度，西半部高溫約33至35度，在大台北、桃竹地區及南部內陸有局部36度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強。聯合報系資料照
目前關島至菲律賓東方海域為大低壓區的環境，未來2至3天當中有熱帶系統逐漸發展的趨勢，有機會發展為熱帶性低氣壓，或進而增強為輕度颱風「風神」。

中央氣象署表示，目前資料顯示，熱帶系統以周日至下周一由台灣南方至菲律賓呂宋島間通過的機率較高，屆時將使東半部地區降雨增多。熱帶系統尚未成形，預報不確定性仍高，留意最新預報資訊。

今天偏東風帶來的水氣增加，氣象署表示，迎風面的基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部短暫陣雨，花東、大台北地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，中午過後高屏地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

氣溫方面，今天東半部高溫約31、32度，西半部高溫約33至35度，在大台北、桃竹地區及南部內陸有局部36度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強；澎湖及金門為晴時多雲，氣溫約26至32度，馬祖多雲短暫陣雨，氣溫約26至31度。

明天偏東風影響，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部短暫陣雨，東部、東南部、大台北地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

周六環境轉為偏東北風，迎風面降雨增加，基隆北海岸、東北部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，東部及東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後嘉義以南地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

周日至下周三東北季風增強及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，迎風面雨勢明顯且範圍較大，北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部山區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

下周三北部、東北部及東部地區仍有局部大雨或豪雨發生的機率，東南部地區、恆春半島及中南部山區也有局部大雨發生的機率；周日北部及東北部氣溫稍下降，下周一至下周三北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦稍涼。

下周四至下周六東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；水氣仍偏多，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區仍有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

周日東南部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島，周日下午起至下周三東半部、台南以北沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率；下周一南部沿海亦有長浪發生的機率。

