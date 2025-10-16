「風神」成颱時間再延後原因曝 除非2情況否則北東難逃共伴風雨

風神颱風何時生成？氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前太平洋高壓勢力較強，熱帶擾動96W不僅路徑略向南修，其周遭海域空氣偏乾、下沉氣流明顯，也使得發展受阻，成颱時間不斷後延；從雲圖現況可見其結構仍相當鬆散，預估還需2至3天才有機會發展為颱風「風神」。

「觀氣象看天氣」表示，由於路徑南修至菲律賓中北部，颱風暴風圈直接影響台灣的機率明顯降低。不過，自周日起，外圍環流將與東北季風產生共伴效應，為大台北山區及東半部帶來顯著降雨，其他地區亦可能出現零星降雨。

同時，東北季風增強帶來涼空氣，「觀氣象看天氣」表示，加上台灣上空雲量偏多，各地低溫將降至23至25度，桃竹苗一帶更可能出現約21至22度的低溫，整天感受偏涼。

96W的後續路徑仍有變數，但「觀氣象看天氣」表示，依目前預測，自周日起其與東北季風的互動，為台灣北部及東半部帶來明顯降雨的機率相當高，「除非96W消散，或是路徑更南修」，西半部沿海風速亦會顯著增強，仍需持續關注最新天氣變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。