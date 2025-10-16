輔助駕駛非自動駕駛 高公局分析6大情況系統無法辨識

下周末再迎光復節連續假期，高速公路局預期屆時國道將湧入返鄉或出遊車潮，高公局提醒用路人，若配備輔助駕駛系統（ADAS）的車輛，如為減輕開車疲勞開啟時，請於行駛途中仍應全程專注，隨時注意前方車況，必要時迅速介入操控車輛，切勿過度依賴輔助駕駛系統，以確保他人與自身用路安全及行車秩序。

高公局表示，目前台灣市售車輛配備輔助駕駛系統，雖然有自動跟車（ACC）及車道置中（LKC）等功能，有助行車穩定性，但對路況變化的反應仍有相當之侷限性。

經高公局彙整具輔助駕駛系統功能車輛的車主手冊內容，有6種路況，可能導致輔助駕駛系統無法即時或正確辨識前方物件，進而有衍生交通事故的潛在風險：

一、與前車速差過大，或前車為靜止狀態，如：故障車、高速公路事故處理車輛、施工車輛。

二、前車未行駛於車道正中間。

三、上下坡度或彎道曲度變化較大路段。（影響雷達偵測角度）。

四、旁車突然切入車道前方或前車突然轉向。

五、濃霧、雨天或強光等特殊天候環境。（影響雷達和鏡頭的效能）。

六、特殊形式的車輛、機車，靜止行人。（無法正確辨識該類人、車）。

高公局提醒用路人，車輛在高速行駛下，應變時間相當有限，當開啟輔助駕駛系統時，仍應保持安全車距，注意車前動態，避免分心或鬆懈；並了解輔助駕駛系統的適用範圍和限制，遵守車輛使用規定及交通規則。

高公局呼籲，輔助駕駛系統為「輔助」駕駛覺察或應對緊急及異常狀況，並非「自動」駕駛，用路人使用輔助駕駛系統時，應避免以危險方式駕車，如雙手離開方向盤；並隨時做好制動反應，以免該系統對路況辨識失敗而肇致事故。

另光復節連假匝道封閉管制措施，10月24日至25日於國1及國5實施時段性部分南向入口封閉，10月25日至26日於國1及國3實施時段性部分北向入口封閉。