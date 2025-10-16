快訊

就怕抗中「沒電」 美軍推微型核反應爐…部署多個基地

輔助駕駛非自動駕駛 高公局分析6大情況系統無法辨識

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高公局彙整具輔助駕駛系統功能車輛的車主手冊內容，有6種路況可能導致輔助駕駛系統無法即時或正確辨識前方物件，進而有衍生交通事故的潛在風險。圖／高公局提供
高公局彙整具輔助駕駛系統功能車輛的車主手冊內容，有6種路況可能導致輔助駕駛系統無法即時或正確辨識前方物件，進而有衍生交通事故的潛在風險。圖／高公局提供

下周末再迎光復節連續假期，高速公路局預期屆時國道將湧入返鄉或出遊車潮，高公局提醒用路人，若配備輔助駕駛系統（ADAS）的車輛，如為減輕開車疲勞開啟時，請於行駛途中仍應全程專注，隨時注意前方車況，必要時迅速介入操控車輛，切勿過度依賴輔助駕駛系統，以確保他人與自身用路安全及行車秩序。

高公局表示，目前台灣市售車輛配備輔助駕駛系統，雖然有自動跟車（ACC）及車道置中（LKC）等功能，有助行車穩定性，但對路況變化的反應仍有相當之侷限性。

經高公局彙整具輔助駕駛系統功能車輛的車主手冊內容，有6種路況，可能導致輔助駕駛系統無法即時或正確辨識前方物件，進而有衍生交通事故的潛在風險：

一、與前車速差過大，或前車為靜止狀態，如：故障車、高速公路事故處理車輛、施工車輛。

二、前車未行駛於車道正中間。

三、上下坡度或彎道曲度變化較大路段。（影響雷達偵測角度）。

四、旁車突然切入車道前方或前車突然轉向。

五、濃霧、雨天或強光等特殊天候環境。（影響雷達和鏡頭的效能）。

六、特殊形式的車輛、機車，靜止行人。（無法正確辨識該類人、車）。

高公局提醒用路人，車輛在高速行駛下，應變時間相當有限，當開啟輔助駕駛系統時，仍應保持安全車距，注意車前動態，避免分心或鬆懈；並了解輔助駕駛系統的適用範圍和限制，遵守車輛使用規定及交通規則。

高公局呼籲，輔助駕駛系統為「輔助」駕駛覺察或應對緊急及異常狀況，並非「自動」駕駛，用路人使用輔助駕駛系統時，應避免以危險方式駕車，如雙手離開方向盤；並隨時做好制動反應，以免該系統對路況辨識失敗而肇致事故。

另光復節連假匝道封閉管制措施，10月24日至25日於國1及國5實施時段性部分南向入口封閉，10月25日至26日於國1及國3實施時段性部分北向入口封閉。

輔助駕駛 高公局 交通事故

延伸閱讀

國道用輔助駕駛系統 高公局歸納6路況恐失準撞車

快改道！國1南向林口路段聯結車和小客車追撞 紫爆回堵3公里

明天國慶連假收假日恐有北返車潮 國5北上估花7倍時間

從教師節到光復節…他嫌連假太多很累 眾人酸爆：可無薪上班

相關新聞

秋老虎發威上看38度高溫 吳德榮：周日起防風神和東北季風共伴暴雨

秋老虎持續發威，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周六各地大多晴...

準「風神」颱風直撞1地機率最高 粉專：東北季風參戰 強降雨躲不掉

熱帶擾動96Ｗ有機會增強為「風神」颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前結構仍相當鬆散，還需要一點時間整合，...

準「風神」颱風1路徑可能性最大 與東北季風共伴效應此時風雨最劇烈

熱帶擾動96W逐漸增強，預期將形成熱帶性低氣壓，最快周五增強為風神颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職...

寧靜車廂挨轟 史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

台灣高鐵寧靜車廂政策，引發家長及親子團體不滿，高鐵公司緊急撤圖卡，風波仍難平息，台灣高鐵董事長史哲今接受網路節目專訪時道...

小拇指貼「退熱貼」助眠法超夯 醫籲3種人別碰：恐危及生命

近日有日本網友分享助眠妙招，將「退熱貼」剪下適中長度，繞小拇指貼一圈，當晚就能好好入眠，起床時還很清爽、減少疲勞沉重感，這波熱度也延燒到台灣來，不少網友跟著嘗試，許多人在Threads分享心得，有效、無感的意見都有。對此，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹提醒，這項看似無害的偏方，其實對孕婦、嬰幼兒而言是巨大的健康陷阱，對蠶豆症患者更是「絕對的禁區」。

健康主題館／脊髓性肌肉萎縮症 日本治療經驗值得借鏡

過去被認為是不治之症的「脊髓性肌肉萎縮症」（Spinal Muscular Atrophy, SMA），目前已有3種藥物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。