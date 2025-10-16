快訊

就怕抗中「沒電」 美軍推微型核反應爐…部署多個基地

聽新聞
0:00 / 0:00

秋老虎發威上看38度高溫 吳德榮：周日起防風神和東北季風共伴暴雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
秋老虎持續發威，今天至周六各地大多晴朗，白天炎熱，北台灣最高氣溫常在37、38度。本報資料照片
秋老虎持續發威，今天至周六各地大多晴朗，白天炎熱，北台灣最高氣溫常在37、38度。本報資料照片

秋老虎持續發威，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周六各地大多晴朗，白天炎熱，北台灣最高氣溫常在37、38度；北部22至38度、中部23至35度、南部23至36度、東部21至35度。午後山區偶有局部降雨的機率，東半部亦偶有零星短暫降雨的機率。

熱帶擾動96W有機會增強為熱帶性低氣壓，或進一步增強為颱風「風神」。吳德榮說，第1波帶有冷空氣的東北季風周六晚上起開始南下，大台北、東半部轉有雨，氣溫漸降。周日至下周三各地轉有降雨的機率，低溫逐日緩降。屆時受到風神颱風外圍環流及與東北季風共伴（秋颱）效應影響，北、東明顯降雨，並有大量降雨的潛勢，應注意防範。

吳德榮說，歐洲模式（ECMWF）模擬調整，周日20時風神已通過呂宋島北端，進入南海，台灣已受到其外圍環流（暖空氣）與東北季風（冷空氣）輻合效應（共伴效應）的影響。

他表示，美國系集模式（GEFS）模擬顯示，其系集平均（隱含機率最高）路徑通過呂宋島北部，進入南海，個別路徑則分散在其兩側，反映預測路徑有不確定性。由於各國模式模擬仍將持續調整，應繼續密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

歐洲模式模擬（左圖，取自tropical tidbits）調整，周日20時風神已通過呂宋島北端，進入南海，台灣已受到其外圍環流與東北季風輻合效應的影響。美國系集模式模擬（GEFS，右圖，取自weathernerds）顯示，其系集平均路徑通過呂宋島北部，進入南海，個別路徑則分散在其兩側，反映預測路徑有不確定性。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲模式模擬（左圖，取自tropical tidbits）調整，周日20時風神已通過呂宋島北端，進入南海，台灣已受到其外圍環流與東北季風輻合效應的影響。美國系集模式模擬（GEFS，右圖，取自weathernerds）顯示，其系集平均路徑通過呂宋島北部，進入南海，個別路徑則分散在其兩側，反映預測路徑有不確定性。圖／取自「洩天機教室」專欄

東北季風 吳德榮 颱風

延伸閱讀

秋老虎發威 吳德榮：周末秋颱共伴威脅 北東恐致災雨勢

酷熱飆37度高溫 吳德榮：這時起恐秋颱與東北季風共伴效應威脅

今晴朗飆38度極端高溫 吳德榮：冷空氣這天南下 但有熱帶擾動添變數

國慶連假晴朗飆37度高溫 雙颱動向曝 吳德榮估這天恐明顯轉冷

相關新聞

秋老虎發威上看38度高溫 吳德榮：周日起防風神和東北季風共伴暴雨

秋老虎持續發威，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周六各地大多晴...

準「風神」颱風直撞1地機率最高 粉專：東北季風參戰 強降雨躲不掉

熱帶擾動96Ｗ有機會增強為「風神」颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前結構仍相當鬆散，還需要一點時間整合，...

準「風神」颱風1路徑可能性最大 與東北季風共伴效應此時風雨最劇烈

熱帶擾動96W逐漸增強，預期將形成熱帶性低氣壓，最快周五增強為風神颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職...

寧靜車廂挨轟 史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

台灣高鐵寧靜車廂政策，引發家長及親子團體不滿，高鐵公司緊急撤圖卡，風波仍難平息，台灣高鐵董事長史哲今接受網路節目專訪時道...

小拇指貼「退熱貼」助眠法超夯 醫籲3種人別碰：恐危及生命

近日有日本網友分享助眠妙招，將「退熱貼」剪下適中長度，繞小拇指貼一圈，當晚就能好好入眠，起床時還很清爽、減少疲勞沉重感，這波熱度也延燒到台灣來，不少網友跟著嘗試，許多人在Threads分享心得，有效、無感的意見都有。對此，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹提醒，這項看似無害的偏方，其實對孕婦、嬰幼兒而言是巨大的健康陷阱，對蠶豆症患者更是「絕對的禁區」。

健康主題館／脊髓性肌肉萎縮症 日本治療經驗值得借鏡

過去被認為是不治之症的「脊髓性肌肉萎縮症」（Spinal Muscular Atrophy, SMA），目前已有3種藥物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。