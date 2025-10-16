秋老虎發威上看38度高溫 吳德榮：周日起防風神和東北季風共伴暴雨

秋老虎持續發威，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周六各地大多晴朗，白天炎熱，北台灣最高氣溫常在37、38度；北部22至38度、中部23至35度、南部23至36度、東部21至35度。午後山區偶有局部降雨的機率，東半部亦偶有零星短暫降雨的機率。

熱帶擾動96W有機會增強為熱帶性低氣壓，或進一步增強為颱風「風神」。吳德榮說，第1波帶有冷空氣的東北季風周六晚上起開始南下，大台北、東半部轉有雨，氣溫漸降。周日至下周三各地轉有降雨的機率，低溫逐日緩降。屆時受到風神颱風外圍環流及與東北季風共伴（秋颱）效應影響，北、東明顯降雨，並有大量降雨的潛勢，應注意防範。

吳德榮說，歐洲模式（ECMWF）模擬調整，周日20時風神已通過呂宋島北端，進入南海，台灣已受到其外圍環流（暖空氣）與東北季風（冷空氣）輻合效應（共伴效應）的影響。

他表示，美國系集模式（GEFS）模擬顯示，其系集平均（隱含機率最高）路徑通過呂宋島北部，進入南海，個別路徑則分散在其兩側，反映預測路徑有不確定性。由於各國模式模擬仍將持續調整，應繼續密切觀察。