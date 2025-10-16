聽新聞
0:00 / 0:00
準「風神」颱風直撞1地機率最高 粉專：東北季風參戰 強降雨躲不掉
熱帶擾動96Ｗ有機會增強為「風神」颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前結構仍相當鬆散，還需要一點時間整合，太平洋高壓勢力依舊強勁，穩穩地推著它往西移動。到了菲律賓附近後，才會遇到槽線東移迫使高壓減弱，而出現關鍵轉折點。不過，若高壓太強、推得太快，96Ｗ很可能就會「直衝菲律賓」而去。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最新歐洲模式系集圖顯示，目前預估未來的風神直撞菲律賓呂宋島機率最高，但仍無法完全排除進入巴士海峽，Google AI（FNV3）的模式也是類似情形。但秋季颱風多變化，還沒底定前，還有不小調整空間，繼續觀察。
時序進入秋季，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，加上有東北季風參戰，無論颱風怎麼走，北、東部大雨依然躲不掉，千萬別因為颱風不來，就輕忽強降雨的威脅。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言