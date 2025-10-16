準「風神」颱風直撞1地機率最高 粉專：東北季風參戰 強降雨躲不掉

熱帶擾動96Ｗ有機會增強為「風神」颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前結構仍相當鬆散，還需要一點時間整合，太平洋高壓勢力依舊強勁，穩穩地推著它往西移動。到了菲律賓附近後，才會遇到槽線東移迫使高壓減弱，而出現關鍵轉折點。不過，若高壓太強、推得太快，96Ｗ很可能就會「直衝菲律賓」而去。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最新歐洲模式系集圖顯示，目前預估未來的風神直撞菲律賓呂宋島機率最高，但仍無法完全排除進入巴士海峽，Google AI（FNV3）的模式也是類似情形。但秋季颱風多變化，還沒底定前，還有不小調整空間，繼續觀察。󠀠

時序進入秋季，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，加上有東北季風參戰，無論颱風怎麼走，北、東部大雨依然躲不掉，千萬別因為颱風不來，就輕忽強降雨的威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。