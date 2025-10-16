歌手黃小玫驟逝 林右昌：24小時不斷電玩基隆代言人曾被她熱情感染

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市前市長林右昌深夜發文悼念，憶及她曾當「24小時不斷電玩基隆」的代言人，得知訊息後很驚訝，她是那麼地優秀，又那麼年輕。圖／取自林右昌臉書
基隆市前市長林右昌深夜發文悼念,憶及她曾當「24小時不斷電玩基隆」的代言人,得知訊息後很驚訝,她是那麼地優秀,又那麼年輕。圖／取自林右昌臉書

34歲創作歌手黃小玫外型清新脫俗，去年推出首張創作專輯「Appreciation」，昨天她的團隊表示黃小玫罹患罕見疾病離世。基隆市前市長林右昌深夜發文悼念，憶及她曾當「24小時不斷電玩基隆」的代言人，得知訊息後很驚訝，她是那麼地優秀，又那麼年輕。

黃小玫小學畢業後即赴加拿大唸書，大學曾到東京大學交換1年，後考進台大公共衛生學院並取得碩士學位。以中、英、日三語創作的她，2018年以日語自創曲「我們在台灣見吧！」及「台灣燈會」主題曲「海與光」音樂影片開啟製作旅程，並於2023年以「24小時基隆」在「日本國際觀光影像節」榮獲最佳東亞影像獎。

黃小玫團隊昨聲明，小玫近期因身體不適住院治療，所面對的是罕見疾病「NK/T細胞淋巴癌」。即使治療過程極為辛苦，她仍保持積極正面的人生觀，勇敢地對抗病痛、不懈奮戰。但非常地遺憾，上天還是帶著她化作最善良的天使。

林右昌說，有一位很有才氣的女生黃小玫，她去當天使了，得到這個訊息實在很驚訝，她是那麼地優秀，又那麼年輕。

林右昌表示，第一次與小玫見面，那時正值疫情的後期，人心亟待撫慰走出壓抑與傷痛，當時的基隆市政府觀銷處曾姿雯處長邀請她來當「24小時不斷電玩基隆」的代言人，當時我就被她的正面積極又細膩的熱情感染，滿滿的正能量。

後來，小玫花了整整一天的時間，用她的方式深入探索基隆，以親身感受24小時基隆的chill，為基隆作了一首很讚的主題歌曲與MV，強大的穿透力向所有人分享了基隆旅遊的美好體驗與旅人角度的感覺。

林右昌說，今天聽到她逝世的消息，除了震驚還有更多的遺憾與不捨，我們失去了一位優秀的年輕創作者，願她安息。黃小玫▪︎24時間基隆。

曾姿雯也在臉書悼念說，這消息太突然了，好難過。謝謝小玫大力行銷台灣的所有努力，讓台灣的特色被看見。她在擔任基隆觀銷處處長時，和小玫合作「24小時不斷電」的基隆觀光行銷影片，敬業又專業的精神令人感動又敬佩。

曾姿雯謝謝小玫所做的一切，她的作品永遠活在大家心中，永不消褪。願她化為天使，自由翱翔在另一個世界，她的精神將繼續守護著這片土地。

黃小玫擁有高學歷。圖／好韻多多提供
黃小玫擁有高學歷。圖／好韻多多提供

