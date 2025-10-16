寧靜車廂挨轟 史哲道歉：高鐵沒餘裕設親子車廂

高鐵寧靜車廂政策引發家長及親子團體不滿，高鐵緊急撤圖卡，風波仍難平息，台灣高鐵董事長史哲昨接受網路節目專訪時道歉，沒有把事情講清楚，「千錯萬錯都是我們的錯」，但也坦言考量市場性、經濟效益，加上新車上路前大量的乘車人數，「沒有餘裕可以創造親子車廂的空間」。

史哲接受Yahoo「齊有此理」專訪時針對寧靜車廂表示，透過實質滿意度調查，高鐵服務滿意度高達九成，九月廿二日寧靜車廂措施上路後，每天都會統計客訴情況。

根據統計，每日勸導案件約七百至八百件，史哲說，乍聽之下好像很多，但高鐵一天有一百至二百班次，等於每班次約僅五件勸導，這五件還要分散至十二節車廂，其中五成為講手機太大聲、沒戴耳機聽音樂、看影片占二成，剩餘二成為大聲喧嘩，而抱怨小孩吵鬧則為零星個位數案件。

史哲說，這樣的客訴情況符合寧靜車廂上路前的情況，實施前有近八成反映講電話太大聲，實施後近八成勸導案件也是講電話的問題。

史哲說，今年八月宣布實施寧靜車廂時就強調，沒有針對孩童，嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，均以安撫、溝通為原則。對於近期的風波感到遺憾，「沒有把事情講得很清楚，千錯萬錯都是我們的錯」。

史哲坦言，從沒想過寧靜車廂與小孩有關係，實施後發現家長有壓力。家長認為車上及手牌上寫的是「輕聲交談，互相體諒；播放影片，請戴耳機；需要通話，請至玄關」等文字有針對性，他可以理解。

史哲分享，他有三個小孩，其中兩個是兒子，小男孩在成長的過程中非常好動，作為家長的他幾乎每天都在道歉。當初帶他們去搭高鐵時，「吵都是小事，他們甚至還曾爬到行李架上，根本把高鐵當湯姆龍」，可以理解媽媽平時帶小孩的壓力很大。

至於是否設親子車廂，史哲表示，考量市場性、經濟效益，加上新車上路前大量的乘車人數，「沒有餘裕可以創造親子車廂的空間」。