聽新聞
0:00 / 0:00

寧靜車廂挨轟 史哲道歉：高鐵沒餘裕設親子車廂

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

高鐵寧靜車廂政策引發家長及親子團體不滿，高鐵緊急撤圖卡，風波仍難平息，台灣高鐵董事長史哲昨接受網路節目專訪時道歉，沒有把事情講清楚，「千錯萬錯都是我們的錯」，但也坦言考量市場性、經濟效益，加上新車上路前大量的乘車人數，「沒有餘裕可以創造親子車廂的空間」。

史哲接受Yahoo「齊有此理」專訪時針對寧靜車廂表示，透過實質滿意度調查，高鐵服務滿意度高達九成，九月廿二日寧靜車廂措施上路後，每天都會統計客訴情況。

根據統計，每日勸導案件約七百至八百件，史哲說，乍聽之下好像很多，但高鐵一天有一百至二百班次，等於每班次約僅五件勸導，這五件還要分散至十二節車廂，其中五成為講手機太大聲、沒戴耳機聽音樂、看影片占二成，剩餘二成為大聲喧嘩，而抱怨小孩吵鬧則為零星個位數案件。

史哲說，這樣的客訴情況符合寧靜車廂上路前的情況，實施前有近八成反映講電話太大聲，實施後近八成勸導案件也是講電話的問題。

史哲說，今年八月宣布實施寧靜車廂時就強調，沒有針對孩童，嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，均以安撫、溝通為原則。對於近期的風波感到遺憾，「沒有把事情講得很清楚，千錯萬錯都是我們的錯」。

史哲坦言，從沒想過寧靜車廂與小孩有關係，實施後發現家長有壓力。家長認為車上及手牌上寫的是「輕聲交談，互相體諒；播放影片，請戴耳機；需要通話，請至玄關」等文字有針對性，他可以理解。

史哲分享，他有三個小孩，其中兩個是兒子，小男孩在成長的過程中非常好動，作為家長的他幾乎每天都在道歉。當初帶他們去搭高鐵時，「吵都是小事，他們甚至還曾爬到行李架上，根本把高鐵當湯姆龍」，可以理解媽媽平時帶小孩的壓力很大。

至於是否設親子車廂，史哲表示，考量市場性、經濟效益，加上新車上路前大量的乘車人數，「沒有餘裕可以創造親子車廂的空間」。

史哲 高鐵 寧靜車廂 親子

延伸閱讀

高鐵運量持續攀升 史哲擔心12組新車不夠用

高鐵寧靜車廂惹民怨！「千錯萬錯都是我們的錯」史哲道歉…被轟：酬庸不意外

高鐵急換寧靜車廂圖卡：提供孩子點心不是施壓！「親子專用車廂」會是解方？

高鐵車內驚見頭頂插針男！他嚇傻「可以這樣？」 網揭真相：越久越好

相關新聞

秋颱風神周五生成不排除接近台灣 周日降溫明顯3度慎防豪雨

未來1周天氣3階段變化，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，周五前高溫炎熱，周六迎風面水氣增多，周日之後受東北季風增強及熱帶系統...

準「風神」颱風1路徑可能性最大 與東北季風共伴效應此時風雨最劇烈

熱帶擾動96W逐漸增強，預期將形成熱帶性低氣壓，最快周五增強為風神颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職...

寧靜車廂挨轟 史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

台灣高鐵寧靜車廂政策，引發家長及親子團體不滿，高鐵公司緊急撤圖卡，風波仍難平息，台灣高鐵董事長史哲今接受網路節目專訪時道...

小拇指貼「退熱貼」助眠法超夯 醫籲3種人別碰：恐危及生命

近日有日本網友分享助眠妙招，將「退熱貼」剪下適中長度，繞小拇指貼一圈，當晚就能好好入眠，起床時還很清爽、減少疲勞沉重感，這波熱度也延燒到台灣來，不少網友跟著嘗試，許多人在Threads分享心得，有效、無感的意見都有。對此，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹提醒，這項看似無害的偏方，其實對孕婦、嬰幼兒而言是巨大的健康陷阱，對蠶豆症患者更是「絕對的禁區」。

健康主題館／脊髓性肌肉萎縮症 日本治療經驗值得借鏡

過去被認為是不治之症的「脊髓性肌肉萎縮症」（Spinal Muscular Atrophy, SMA），目前已有3種藥物...

驚人紀錄！日關西機場30年來行李「零遺失」 極細膩關鍵曝光

日本關西國際機場（Kansai International Airport，KIX）近日登上國際媒體版面，原因不是交通癱瘓或航班延誤，而是…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。