快訊

就怕抗中「沒電」 美軍推微型核反應爐…部署多個基地

聽新聞
0:00 / 0:00

桃市：抽電子煙學生日增

聯合報／ 記者朱冠諭廖靜清／連線報導

電子煙成為新興毒品載體，桃園市政府統計查獲抽電子煙學生有上升趨勢，副市長蘇俊賓籲中央政府從源頭、修法等加強管制；國健署菸害防制組長羅素英回應，與各縣市衛生局加強稽查及裁處，並與網路平台業者合作，避免國人透過該管道接觸或購買電子煙。

桃市府統計，全市被查獲抽電子煙學生，從二○二二年的四八七件升至二○二三年的一○七三件，去年降至八六一件仍遠高於二○二二年；青少年使用電子煙被開罰及接受戒菸教育，從二○二二年的五十六件增至二○二三年的八十六件，今年至七月達四十件。

桃園電子煙及加熱菸違規案件攀升，輸入類違規去年五八四件，今年至七月六一○件；去年販賣、供應、廣告、製造類違規較前年微幅下降，但使用類違規比率仍高，與二○二三年六十三件相比，今年前七個月已有四十八件。

國健署統計，菸害防制法二○二三年三月廿二日修法上路至今年七月，實體及網路稽查開立處分書七四九九件，其中電子煙二四八七件；今年至七月網路監測違法案件一萬五七八件，經平台業者Google、Meta、蝦皮購物、露天拍賣等合作，下架一萬二五六件，下架率百分之九十六點九，對境內外違法網站停止解析八三七件，含凍結境內網域名稱卅四件。

桃園 電子煙 新興毒品

延伸閱讀

花蓮洪災重建 蘇俊賓：建議補助都會區族人返鄉參與

桃園平鎮農畜產好食節 蘇俊賓力推黑毛豬、神農水餃

住桃園很可以！ 蘇俊賓行銷桃園觀光：主打就是真實生活

法規不足？災後7成廢棄光電板仍未處理 蘇俊賓喊話中央檢討

相關新聞

秋老虎發威上看38度高溫 吳德榮：周日起防風神和東北季風共伴暴雨

秋老虎持續發威，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周六各地大多晴...

準「風神」颱風直撞1地機率最高 粉專：東北季風參戰 強降雨躲不掉

熱帶擾動96Ｗ有機會增強為「風神」颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前結構仍相當鬆散，還需要一點時間整合，...

準「風神」颱風1路徑可能性最大 與東北季風共伴效應此時風雨最劇烈

熱帶擾動96W逐漸增強，預期將形成熱帶性低氣壓，最快周五增強為風神颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職...

寧靜車廂挨轟 史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

台灣高鐵寧靜車廂政策，引發家長及親子團體不滿，高鐵公司緊急撤圖卡，風波仍難平息，台灣高鐵董事長史哲今接受網路節目專訪時道...

小拇指貼「退熱貼」助眠法超夯 醫籲3種人別碰：恐危及生命

近日有日本網友分享助眠妙招，將「退熱貼」剪下適中長度，繞小拇指貼一圈，當晚就能好好入眠，起床時還很清爽、減少疲勞沉重感，這波熱度也延燒到台灣來，不少網友跟著嘗試，許多人在Threads分享心得，有效、無感的意見都有。對此，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹提醒，這項看似無害的偏方，其實對孕婦、嬰幼兒而言是巨大的健康陷阱，對蠶豆症患者更是「絕對的禁區」。

健康主題館／脊髓性肌肉萎縮症 日本治療經驗值得借鏡

過去被認為是不治之症的「脊髓性肌肉萎縮症」（Spinal Muscular Atrophy, SMA），目前已有3種藥物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。