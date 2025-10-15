桃市：抽電子煙學生日增

電子煙成為新興毒品載體，桃園市政府統計查獲抽電子煙學生有上升趨勢，副市長蘇俊賓籲中央政府從源頭、修法等加強管制；國健署菸害防制組長羅素英回應，與各縣市衛生局加強稽查及裁處，並與網路平台業者合作，避免國人透過該管道接觸或購買電子煙。

桃市府統計，全市被查獲抽電子煙學生，從二○二二年的四八七件升至二○二三年的一○七三件，去年降至八六一件仍遠高於二○二二年；青少年使用電子煙被開罰及接受戒菸教育，從二○二二年的五十六件增至二○二三年的八十六件，今年至七月達四十件。

桃園電子煙及加熱菸違規案件攀升，輸入類違規去年五八四件，今年至七月六一○件；去年販賣、供應、廣告、製造類違規較前年微幅下降，但使用類違規比率仍高，與二○二三年六十三件相比，今年前七個月已有四十八件。

國健署統計，菸害防制法二○二三年三月廿二日修法上路至今年七月，實體及網路稽查開立處分書七四九九件，其中電子煙二四八七件；今年至七月網路監測違法案件一萬五七八件，經平台業者Google、Meta、蝦皮購物、露天拍賣等合作，下架一萬二五六件，下架率百分之九十六點九，對境內外違法網站停止解析八三七件，含凍結境內網域名稱卅四件。