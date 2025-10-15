空服員過世還被追討請假證明 長榮晚間道歉了

長榮航空孫姓空服員日前抱病執勤返台後住院不治，爆出長榮排班、出缺勤制度問題，今晚間瘋傳長榮航空竟在該空服員離世後，還要求家屬補交9月27日家庭照顧假的請假證明。對此，長榮航空晚間道歉，表示此次誤失是因同仁對業務不夠熟悉所致，會深切檢討、改進，再次向家屬致上最深的歉意。

桃園市空服員職業工會顧問林佳瑋晚間在臉書發文指出，孫姓空服員家屬才剛完成告別式，隔天就收到長榮航空訊息，內容要求提供家庭照顧假證明，甚至以「學姊」稱呼已逝員工，要求盡快拍照回傳相關文件，「學姊好，請問學姊是否有繳交9月27日的家顧假證明是否有繳交，若是尚未繳交，請盡速繳交，謝謝。因作業所需需要學姐先拍照給我謝謝學姐。」

家屬則嗆，「你沒看新聞？看來你們公司內部真的需要檢討」，隨即貼上死亡證明，並再回「按照你的儘速繳交，我交了，我們不急，你慢慢來」。

林佳瑋痛批，長榮航空「顢頇至極」，質疑公司在員工過世後仍執著於行政流程，忽略人情與家屬感受。此事也引發立法院臨時變更議程討論，凸顯空服員工作環境與企業人性管理的問題。

對此，長榮航空晚間回應，對於造成家屬困擾深感歉意。公司於員工住院期間，已協助辦理差假申請作業，此次誤失是因同仁對業務不夠熟悉所致，長榮航空會深切檢討、改進，再次向家屬致上最深的歉意。