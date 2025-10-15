聯合勸募攜手萊爾富「發票捐」 關注弱勢餐食缺口

據主計總處統計，8月消費者物價指數（CPI）年增率達1.60%，漲幅較7月擴大，主因蔬菜、豬肉等價格上揚，使低所得家庭壓力加劇。中華社會福利聯合勸募協會2021年服務資源調查顯示，弱勢兒少課後餐食約需64元，長者送餐每餐約需106元，對比現今物價持續攀升下，弱勢族群穩定三餐成為難題，也衍生營養不足的隱憂。為解決弱勢餐食危機，即日起，聯合勸募攜手萊爾富便利商店推動發票捐，盼募集經費助弱勢健康飲食、安心生活。

聯合勸募理事長鄭信真表示，食衣住行是人類最基本的需求，其中「食」更是維持生命與健康的根本，但從聯合勸募支持的助人方案中發現，弱勢家庭因照顧者工時及收入不穩定，兒少照顧據點多須提供課後餐食服務；貧困長者受限健康及生活自理能力，缺乏穩定的用餐品質。「弱勢餐食服務計畫」將依受助對象需求提供新鮮餐食，運用多元食材、烹飪指導及營養課程，協助改善用餐困境，提升均衡飲食觀念，並培力生活技能。

85歲孤獨無依的胡伯伯，隨著年齡增長、疾病纏身及視力幾近全盲，無法照料自己生活，平時只能靠著鄰居代購的罐頭和麵包果腹。長期營養失衡不只耗損他的健康，更消磨他活下去的意志。直到社工到訪關懷，安排營養師為他客製調配樂齡餐點，由志工每日送餐上門，並陪他聊天、伸展筋骨，逐步恢復身心健康。一頓熱騰騰的餐食，不僅補足胡伯伯所需的營養，更重新溫暖他的人生。

聯合勸募弱勢餐食發票捐活動已於8日起跑，即日起，民眾可透過全台超過1700間萊爾富門市，將發票投入發票箱，以最簡單的方式守護弱勢族群餐食保障。更多活動詳情與線上捐款資訊，可參考聯合勸募官網及臉書粉專。