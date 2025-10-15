快訊

狂喝3瓶金門高粱…通緝犯北車大廳性侵港女 警證實兩人為朋友關係

M5 MacBook Pro、iPad Pro蘋果3新品無預警登場！規格、定價一次看

臨時停火48小時！與阿富汗達成協議 巴基斯坦：停火是應對方要求

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合勸募攜手萊爾富「發票捐」 關注弱勢餐食缺口

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
營養師到宅關心獨居長者飲食狀況，並調配合適的營養餐食。圖/聯合勸募提供
營養師到宅關心獨居長者飲食狀況，並調配合適的營養餐食。圖/聯合勸募提供

據主計總處統計，8月消費者物價指數（CPI）年增率達1.60%，漲幅較7月擴大，主因蔬菜、豬肉等價格上揚，使低所得家庭壓力加劇。中華社會福利聯合勸募協會2021年服務資源調查顯示，弱勢兒少課後餐食約需64元，長者送餐每餐約需106元，對比現今物價持續攀升下，弱勢族群穩定三餐成為難題，也衍生營養不足的隱憂。為解決弱勢餐食危機，即日起，聯合勸募攜手萊爾富便利商店推動發票捐，盼募集經費助弱勢健康飲食、安心生活。

聯合勸募理事長鄭信真表示，食衣住行是人類最基本的需求，其中「食」更是維持生命與健康的根本，但從聯合勸募支持的助人方案中發現，弱勢家庭因照顧者工時及收入不穩定，兒少照顧據點多須提供課後餐食服務；貧困長者受限健康及生活自理能力，缺乏穩定的用餐品質。「弱勢餐食服務計畫」將依受助對象需求提供新鮮餐食，運用多元食材、烹飪指導及營養課程，協助改善用餐困境，提升均衡飲食觀念，並培力生活技能。

85歲孤獨無依的胡伯伯，隨著年齡增長、疾病纏身及視力幾近全盲，無法照料自己生活，平時只能靠著鄰居代購的罐頭和麵包果腹。長期營養失衡不只耗損他的健康，更消磨他活下去的意志。直到社工到訪關懷，安排營養師為他客製調配樂齡餐點，由志工每日送餐上門，並陪他聊天、伸展筋骨，逐步恢復身心健康。一頓熱騰騰的餐食，不僅補足胡伯伯所需的營養，更重新溫暖他的人生。

聯合勸募弱勢餐食發票捐活動已於8日起跑，即日起，民眾可透過全台超過1700間萊爾富門市，將發票投入發票箱，以最簡單的方式守護弱勢族群餐食保障。更多活動詳情與線上捐款資訊，可參考聯合勸募官網及臉書粉專。

發票 健康飲食

延伸閱讀

台中經濟弱勢兒少補助十年未調升…議員籲擴大補助 市府允研議

數位金融服務滿意度達86%

泡麵王換人當？這碗突爆紅賣到缺貨 網友直接掃一箱：超好吃

全家「吃冰不沾手神器」再+1 開賣時間快筆記！霜淇淋「這3天」買1送1

相關新聞

秋颱風神周五生成不排除接近台灣 周日降溫明顯3度慎防豪雨

未來1周天氣3階段變化，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，周五前高溫炎熱，周六迎風面水氣增多，周日之後受東北季風增強及熱帶系統...

準「風神」颱風1路徑可能性最大 與東北季風共伴效應此時風雨最劇烈

熱帶擾動96W逐漸增強，預期將形成熱帶性低氣壓，最快周五增強為風神颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職...

寧靜車廂挨轟 史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

台灣高鐵寧靜車廂政策，引發家長及親子團體不滿，高鐵公司緊急撤圖卡，風波仍難平息，台灣高鐵董事長史哲今接受網路節目專訪時道...

小拇指貼「退熱貼」助眠法超夯 醫籲3種人別碰：恐危及生命

近日有日本網友分享助眠妙招，將「退熱貼」剪下適中長度，繞小拇指貼一圈，當晚就能好好入眠，起床時還很清爽、減少疲勞沉重感，這波熱度也延燒到台灣來，不少網友跟著嘗試，許多人在Threads分享心得，有效、無感的意見都有。對此，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹提醒，這項看似無害的偏方，其實對孕婦、嬰幼兒而言是巨大的健康陷阱，對蠶豆症患者更是「絕對的禁區」。

驚人紀錄！日關西機場30年來行李「零遺失」 極細膩關鍵曝光

日本關西國際機場（Kansai International Airport，KIX）近日登上國際媒體版面，原因不是交通癱瘓或航班延誤，而是…

聯合勸募攜手萊爾富「發票捐」 關注弱勢餐食缺口

據主計總處統計，8月消費者物價指數（CPI）年增率達1.60%，漲幅較7月擴大，主因蔬菜、豬肉等價格上揚，使低所得家庭壓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。