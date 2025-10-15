快訊

狂喝3瓶金門高粱…通緝犯北車大廳性侵港女 警證實兩人為朋友關係

M5 MacBook Pro、iPad Pro蘋果3新品無預警登場！規格、定價一次看

臨時停火48小時！與阿富汗達成協議 巴基斯坦：停火是應對方要求

聽新聞
0:00 / 0:00

讓夢想高飛！安得烈慈善協會助清寒學子展翅築夢

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
安得烈慈善協會舉辦「2024飛颺營」，鄭同學(左)於課程中積極參與團隊分享，展現挑戰自我。圖/安得烈慈善協會提供
安得烈慈善協會舉辦「2024飛颺營」，鄭同學(左)於課程中積極參與團隊分享，展現挑戰自我。圖/安得烈慈善協會提供

安得烈慈善協會113學年度「培鷹獎（助）學金」審查作業昨（14）日順利完成，今年共167位家境清寒、卻在學業或專業領域表現優異的國小至研究所學生脫穎而出，將獲頒獎（助）學金，為求學與夢想注入堅定力量。

安得烈慈善協會長期關懷全台超過5700個弱勢家庭，在服務過程中發現，許多孩子雖有才華與潛力，卻因經濟困難而無法獲得充分的學習資源。為讓孩子們不被環境限制、勇敢追夢，協會自2017年起設立培鷹獎（助）學金，鼓勵學業優秀或具特殊才能的學生，同時支持技職體系學生提升專業技能、參與職能檢定，增進未來職場競爭力。

安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，希望藉由獎（助）學金的支持，讓孩子們在逆境中仍能懷抱希望、堅持前行。教育不僅能改變個人的命運，更能讓他們成為回饋社會、照亮他人的力量。

楊同學從國中開始獲安得烈獎助學金的支持，他回憶道：「正因有安得烈的陪伴，我才能安心專注於課業與夢想。」升大學那年，他以多益925分的成績取得金色證書，展現出卓越的語言能力。現階段正在準備報考電信相關研究所，希望未來能以專業貢獻社會。他說，這份獎助不只是經濟上的幫助，更是信念的力量，讓他相信自己能夠堅持到底。

鄭同學則自國中起接受安得烈食物箱的照顧。父母長期健康不佳的家庭背景，讓他比同齡人更早懂得責任與感恩。看著父母為生活努力，他也立志要成為能幫助他人的醫師。在安得烈獎助學金的支持下，鄭同學得以無後顧之憂地專注學業，今年更以優異表現錄取台灣大學醫學系，朝著白袍夢想邁進。

安得烈慈善協會表示，教育是翻轉生命的關鍵，安得烈將持續陪伴孩子們走在逐夢的道路上，也邀請大眾加入「培鷹計畫」，攜手幫助更多清寒學子。更多資訊或捐款方式可至協會官網www.chaca.org.tw或洽詢(02)2290-2248。

夢想 捐款 弱勢家庭

延伸閱讀

兒子考61分父母嗨喊「祖墳冒煙」 醫生老爸曝1原因不逼成績

50個好故事【脈動台灣 醫路前行】隱形英雄5＿孩子的最後防線

當父母找到對教育的核心理念，就能更好落實家庭生命教育

甘露梨果農淪詐團車手 求交保稱家裡不缺錢...怕父母受刺激

相關新聞

秋颱風神周五生成不排除接近台灣 周日降溫明顯3度慎防豪雨

未來1周天氣3階段變化，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，周五前高溫炎熱，周六迎風面水氣增多，周日之後受東北季風增強及熱帶系統...

準「風神」颱風1路徑可能性最大 與東北季風共伴效應此時風雨最劇烈

熱帶擾動96W逐漸增強，預期將形成熱帶性低氣壓，最快周五增強為風神颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職...

寧靜車廂挨轟 史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

台灣高鐵寧靜車廂政策，引發家長及親子團體不滿，高鐵公司緊急撤圖卡，風波仍難平息，台灣高鐵董事長史哲今接受網路節目專訪時道...

小拇指貼「退熱貼」助眠法超夯 醫籲3種人別碰：恐危及生命

近日有日本網友分享助眠妙招，將「退熱貼」剪下適中長度，繞小拇指貼一圈，當晚就能好好入眠，起床時還很清爽、減少疲勞沉重感，這波熱度也延燒到台灣來，不少網友跟著嘗試，許多人在Threads分享心得，有效、無感的意見都有。對此，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹提醒，這項看似無害的偏方，其實對孕婦、嬰幼兒而言是巨大的健康陷阱，對蠶豆症患者更是「絕對的禁區」。

驚人紀錄！日關西機場30年來行李「零遺失」 極細膩關鍵曝光

日本關西國際機場（Kansai International Airport，KIX）近日登上國際媒體版面，原因不是交通癱瘓或航班延誤，而是…

聯合勸募攜手萊爾富「發票捐」 關注弱勢餐食缺口

據主計總處統計，8月消費者物價指數（CPI）年增率達1.60%，漲幅較7月擴大，主因蔬菜、豬肉等價格上揚，使低所得家庭壓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。