讓夢想高飛！安得烈慈善協會助清寒學子展翅築夢

安得烈慈善協會113學年度「培鷹獎（助）學金」審查作業昨（14）日順利完成，今年共167位家境清寒、卻在學業或專業領域表現優異的國小至研究所學生脫穎而出，將獲頒獎（助）學金，為求學與夢想注入堅定力量。

安得烈慈善協會長期關懷全台超過5700個弱勢家庭，在服務過程中發現，許多孩子雖有才華與潛力，卻因經濟困難而無法獲得充分的學習資源。為讓孩子們不被環境限制、勇敢追夢，協會自2017年起設立培鷹獎（助）學金，鼓勵學業優秀或具特殊才能的學生，同時支持技職體系學生提升專業技能、參與職能檢定，增進未來職場競爭力。

安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，希望藉由獎（助）學金的支持，讓孩子們在逆境中仍能懷抱希望、堅持前行。教育不僅能改變個人的命運，更能讓他們成為回饋社會、照亮他人的力量。

楊同學從國中開始獲安得烈獎助學金的支持，他回憶道：「正因有安得烈的陪伴，我才能安心專注於課業與夢想。」升大學那年，他以多益925分的成績取得金色證書，展現出卓越的語言能力。現階段正在準備報考電信相關研究所，希望未來能以專業貢獻社會。他說，這份獎助不只是經濟上的幫助，更是信念的力量，讓他相信自己能夠堅持到底。

鄭同學則自國中起接受安得烈食物箱的照顧。父母長期健康不佳的家庭背景，讓他比同齡人更早懂得責任與感恩。看著父母為生活努力，他也立志要成為能幫助他人的醫師。在安得烈獎助學金的支持下，鄭同學得以無後顧之憂地專注學業，今年更以優異表現錄取台灣大學醫學系，朝著白袍夢想邁進。

安得烈慈善協會表示，教育是翻轉生命的關鍵，安得烈將持續陪伴孩子們走在逐夢的道路上，也邀請大眾加入「培鷹計畫」，攜手幫助更多清寒學子。更多資訊或捐款方式可至協會官網www.chaca.org.tw或洽詢(02)2290-2248。