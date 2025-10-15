深耕海事工程逾半世紀！台灣離岸風電先驅陳宗邦 獲頒海洋貢獻獎

國立台灣海洋大學今年將「海洋貢獻獎」，頒發給宏華營造總經理陳宗邦，表彰他長年深耕海事工程領域，對推動國際工程合作、培育專業人才及促進台灣離岸風電自主化有卓越貢獻。陳宗邦今天領獎時說，謝謝海大，讓他獲得持續前行的力量。

海大在2013年設立海洋貢獻獎，每年選拔1名得獎者，表彰得獎人對海洋的貢獻。第12屆海洋貢獻獎頒獎典禮，今天在海大畢東江博士國際會議廳舉辦，陳宗邦從海大校長許泰文手中接過獎座。

前教育部長、中央研究院士曾志朗等人，超過百名產官學界來賓出席頒獎典禮，共同見證屬於陳宗邦的榮耀時刻。曾志朗致詞時說，台灣作為海洋國家，最能代表台灣精神的就是海洋大學，設立海洋貢獻獎意義非常重大。

許泰文致詞時說，海洋貢獻獎在表彰海洋劃時代貢獻者的重要獎項，是我國海洋領域最高榮譽之一。設立以來持續表揚在海洋科技、教育、產業及永續發展領域具有重要成就者，不僅為後世立下典範，同時也宣示對於海洋的重視。

陳宗邦青年時期就投身海事工程，以超過半世紀的實務經驗，帶領宏華營造完成多項國家級重大工程，總金額超過1500億元，包括協助台電建置百米高「海氣象觀測塔」、打造國內最大海上作業平台船「宏禹1號」，國內規模最大的海事工程船隊，支持完善離岸風電供應鏈，逐步推動台灣邁向風電在地化、自主化。

許泰文推崇陳宗邦對海洋產業、人才培育及社會貢獻卓著，獲獎在肯定他超過半世紀的專業實踐，並象徵台灣在海洋工程與能源轉型的進程。

陳宗邦獲獎後致詞，表示此刻心中充滿無比喜悅與榮耀，他感謝宏華營造團隊與家人們長期的支持，也感謝海大設立海洋貢獻獎，讓在海洋各領域默默耕耘的貢獻者受到肯定，並從中獲得持續前行的力量。

他說，宏華成立以來始終與海為伍，在工程顧問公司專業設計下，宏華團隊參與完成許多攸關國家安全與經濟的重大工程。宏華也積極參加國家能源建設計畫，致力構築台灣的團隊，持續培育相關人才，展現台灣能源轉型的決心與實力。