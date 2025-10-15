秋颱風神周五生成不排除接近台灣 周日降溫明顯3度慎防豪雨

未來1周天氣3階段變化，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，周五前高溫炎熱，周六迎風面水氣增多，周日之後受東北季風增強及熱帶系統外圍環流影響，且兩者可能產生共伴效應，屆時全台有雨，其中北部、花東及恆春半島降雨明顯，甚至局部會有大雨或豪雨發生機會。

鄭傑仁說，菲律賓東方的熱帶系統預計明晚增強為熱帶性低氣壓、周五晚間增強為颱風「風神」，未來偏西往西北西移動，周六接近呂宋島東北方或東方海面，其路徑以通過巴士海峽或通過呂宋島機率較高，但也有少數模式預測會靠近台灣近海。

針對未來1周天氣，鄭傑仁指出，明、後（16、17日）2天各地依然高溫炎熱，但基隆北海岸、大台北山區、東北部有局部短暫降雨，花東、大台北有零星降雨，午後高屏、其他山區須留意雷陣雨。

周六（18日）環境風場轉為東北風，基隆北海岸、東北部、恆春半島、大台北山區有局部短暫降雨，花東有零星短暫陣雨，午後嘉義以南、其他山區有雷陣雨。

周日至下周三（19至22日）受到東北季風增強及熱帶系統外圍環流影響，其中，周日至下周二（19至21日）雨勢最多，北部、東半部、恆春半島有局部大雨或豪雨，東南部、中南部山區有局部大雨，中南部平地有零星短暫陣雨。

下周四至下周六（23至25日）持續受到東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨，北部、花東、恆春半島有短暫降雨，其他地區則有零星短暫降雨。

溫度部分，鄭傑仁指出，周五前依然高溫炎熱，西半部高溫約34、35度，東半部31、32度，周日起受到東北季風影響，北部降溫明顯，高溫僅剩28至29度，比起周四、周五降幅高達7度，低溫23、24度，下周一中南部也降溫至27到30度。