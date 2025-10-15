長榮空姐告別式當日仍被「討請假證明」 家屬怒貼死亡證明反嗆
一名34歲的長榮空服員在9月25日執勤結束後，因身體不適就醫，卻沒想到病情急轉直下，16天後過世，本月14日早上舉行告別式。但據掌握，有疑似長榮組員派遣人員透過公司內部的訊息平台傳訊給該名過世空服，請她補上9月27日的請假證明，但卻被家屬回訊嗆：「你沒看新聞？看來你們公司內部真的需要檢討」，隨即付上死亡證明。
該對話紀錄內容顯示，一名疑似長榮組員派遣職務的員工10月14日傳訊該名過世的空服員，詢問是否有繳交9月27日的請假證明，並提醒若尚未繳交請儘速繳交。家屬則回應「你沒看新聞？看來你們公司內部真的需要檢討」，隨即貼上死亡證明，並再回「按照你的儘速繳交，我交了，我們不急，你慢慢來」。
該對話紀錄在網路上傳開，有民眾表示，有些人真的根本就不看新聞，也不管外面發生什麼事，加上又是一間上萬人的公司，不知道有空服同事過世，並不意外。
但也有長榮內部員工認為，這名過世空服的事情不可能有員工不知道，公司大廳都有空服獻花在那裏了，對於還有員工傳訊息要她補請假證明，真的「神扯。」
