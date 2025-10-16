聽新聞
健康你我他／愛地球小改變 婉拒店家提袋

聯合報／ 文／陳美玲（台南東區）
衷心期盼環保的概念可以深植每個人心中，一點小小的改變看起來很微小，但這個世界卻可以因此而變得更加美麗。圖／陳美玲提供
衷心期盼環保的概念可以深植每個人心中，一點小小的改變看起來很微小，但這個世界卻可以因此而變得更加美麗。圖／陳美玲提供

一開始的限塑政策，我並不是很在意，只覺得收取幾塊錢的塑膠袋費用也不算多，所以並沒有很認真去執行。直到看到一則講述環境汙染的國際新聞之後，才驚覺原來塑膠對海洋的危害竟然這麼大，我的任性而為不知不覺中助長了生態浩劫，最終甚至可能反過來害到自己。

新聞裡提到塑膠不易分解，毒害遺禍千年，而誤食塑膠，甚至被塑膠纏繞，造成動物傷亡的案例時有所聞。看到這則新聞，我對自己輕忽的態度感到萬分慚愧，身為地球村的一分子，理應與世界萬物休戚與共，若是不自覺而成為破壞環保的幫凶，就實在太不應該了。

自此以後，我開始自備購物袋，也盡量選擇以環保材質為主而非繁複包材的商品，希望為時不晚，可以為環保盡一份心力。當然也會碰上熱情的商家特意提供免費提袋讓我提取方便，都被我一一婉拒，我告訴他們我的提袋很堅固耐用，不用再浪費一個袋子反覆包裝，他們最終明白一切為了環保，都能欣然接受我的堅持。

衷心期盼環保的概念可以深植每個人心中，一點小小的改變看起來很微小，但這個世界卻可以因此而變得更加美麗，我們所居住的環境也能更安全、更舒適，這等好事，何樂而不為？

