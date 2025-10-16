聽新聞
0:00 / 0:00
健康你我他／愛地球小改變 婉拒店家提袋
一開始的限塑政策，我並不是很在意，只覺得收取幾塊錢的塑膠袋費用也不算多，所以並沒有很認真去執行。直到看到一則講述環境汙染的國際新聞之後，才驚覺原來塑膠對海洋的危害竟然這麼大，我的任性而為不知不覺中助長了生態浩劫，最終甚至可能反過來害到自己。
新聞裡提到塑膠不易分解，毒害遺禍千年，而誤食塑膠，甚至被塑膠纏繞，造成動物傷亡的案例時有所聞。看到這則新聞，我對自己輕忽的態度感到萬分慚愧，身為地球村的一分子，理應與世界萬物休戚與共，若是不自覺而成為破壞環保的幫凶，就實在太不應該了。
自此以後，我開始自備購物袋，也盡量選擇以環保材質為主而非繁複包材的商品，希望為時不晚，可以為環保盡一份心力。當然也會碰上熱情的商家特意提供免費提袋讓我提取方便，都被我一一婉拒，我告訴他們我的提袋很堅固耐用，不用再浪費一個袋子反覆包裝，他們最終明白一切為了環保，都能欣然接受我的堅持。
衷心期盼環保的概念可以深植每個人心中，一點小小的改變看起來很微小，但這個世界卻可以因此而變得更加美麗，我們所居住的環境也能更安全、更舒適，這等好事，何樂而不為？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言